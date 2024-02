È italiano il dopo Hamilton: ribaltone Mercedes

Il futuro brillante che attende la Formula 1: Hamilton verso la Ferrari spinge un giovane pilota italiano quale nuovo volto della Mercedes.

Il mondo della Formula 1 è pronto ad essere rivoluzionato. O, meglio, lo sarà a partire dal 2025 quando vedremo Lewis Hamilton con la tuta rossa della Ferrari. Giovedì 1 febbraio è stato il giorno del grande annuncio, quello dell’inglese alla scuderia Ferrari a partire dalla stagione 2025.

Un evento destinato a scuotere gli equilibri consolidati della griglia, un cataclisma pronto a ridefinire completamente le dinamiche del campionato. A Maranello, cuore pulsante delle passioni motoristiche, si profila una coppia di piloti dalla magnetica attrazione mediatica, ma anche intrinsecamente complessa da gestire.

Carlos Sainz, relegato a un anno da estraneo nella sua stessa squadra, sarà costretto a cercare una nuova dimora per la stagione 2025. Nel frattempo, la scuderia Mercedes si troverà ad affrontare la decisione cruciale di chi guiderà nel futuro la loro monoposto, sin dal lontano 2013 saldamente nelle mani del sette volte iridato campione britannico, l’immarcescibile Lewis Hamilton.

La risposta a questo interrogativo potrebbe portare una lieta notizia per l’Italia. Le voci dal paddock suggeriscono che il prescelto per succedere a Hamilton sarebbe il giovane Andrea Kimi Antonelli, diciassettenne bolognese che è parte integrante dell’Academy Mercedes dal 2019, sotto l’ala protettiva di Toto Wolff.

Mercedes: nessun rimpianto per l’addio di Hamilton

Antonelli, il cui sguardo si proietta nel futuro con la stessa intensità di chi scruta un orizzonte sconosciuto, annovera Ayrton Senna e Valentino Rossi come suoi idoli: il primo ammirato solo ed esclusivamente attraverso video e racconti, il secondo conosciuto personalmente.

Il suo percorso sportivo, quasi una predizione di grandezza, si è snodato tra il 2022 e il 2023, conquistando quattro titoli in altrettanti campionati, dalla F4 italiana a quella tedesca, dalla Formula Regional europea a quella del Middle East. Quest’anno, con un audace balzo, si è catapultato direttamente in F2, eludendo la tradizionale strada della Formula 3 FIA.

Se la sua stagione in F2 si rivelasse positiva, anche senza necessariamente alzare il trofeo del campionato, Andrea Kimi Antonelli potrebbe fare il suo ingresso nella scuderia, pronto a unirsi a George Russell nella line-up del 2025. La Mercedes, in questo intricato gioco degli scacchi motoristici, potrebbe conferire al numero 63 il prestigioso ruolo di ‘teammate’, permettendo ad Antonelli di esordire in un team di vertice senza il peso eccessivo della pressione.

Un piano che, se portato a termine con successo, potrebbe garantire al team di Brackley una line-up giovane e promettente per tanti dei prossimi anni che verranno. Un epilogo avvincente: Antonelli, nei giorni recenti, ha visitato la sede di Brackley, interagendo con i devoti membri della squadra. Un preludio di ciò che potremmo vedere a partire dal 2025? Nel mercato dei piloti, il destino si è dimostrato imprevedibile, un mistero avvolto nel ruggito dei motori.