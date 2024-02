Ferrari show, doppio colpo da capogiro: ingaggio mostruoso

Il doppio colpo messo a segno dalla Ferrari ha fatto impazzire tutti i tifosi ma comporta anche dei costi pazzeschi: ingaggi alle stelle

L’ufficialità del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2025 ha letteralmente scatenato i tifosi della Rossa. Il prossimo anno, infatti, il campionissimo britannico indosserà la nuova tuta e correrà al fianco di Charles Leclerc, formando così una coppia da sogno in Formula 1. L’obiettivo è fin troppo evidente, ovvero andare a caccia di quel titolo iridato che a Maranello manca ormai da moltissimi anni.

Hamilton aveva un contratto in Mercedes con opzione per la prossima stagione, ma il 7 volte campione del mondo ha deciso di cambiare aria – dopo più di un decennio con le Frecce d’Argento – e tentare una nuova avventura, probabilmente l’ultima della sua carriera da pilota. Il colpaccio Hamilton arriva dopo un’altra mossa che aveva già fatto esultare parecchio i tifosi della Ferrari.

Una manciata di giorni prima, infatti, la scuderia di Maranello aveva ufficializzato il rinnovo del contratto di Charles Leclerc: tra il monegasco e il Cavallino rampante è stata trovata un’intesa pluriennale. Ma quanto andranno a guadagnare Leclerc e Hamilton? Su questo aspetto si è scatenato un dibattito, specialmente sui social, dato che la Ferrari andrà a spendere cifre importanti per garantirsi questa super coppia dal prossimo anno.

Ferrari shock: il doppio ingaggio è spaventoso, cifre da urlo

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il pilota britannico andrà a guadagnare 50 milioni di euro a stagione in Ferrari (dovrebbe aver firmato un biennale con opzione per un terzo anno, ndr). Leclerc, invece, ha firmato un rinnovo a 30 milioni di euro a stagione. Per farla breve, il Cavallino rampante sborserà 80 milioni di euro all’anno solo per gli ingaggi dei due piloti.

Si tratta senza dubbio di un investimento notevole per la Ferrari: una somma complessiva che fa capire ulteriormente le intenzioni della scuderia di Maranello. Tuttavia non si può non tenere conto dell’impatto mediatico che ha già avuto il passaggio di Hamilton alla Ferrari.

La Rossa spera di trarre enormi benefici, oltre che in pista, anche dal ritorno d’immagine, senza dimenticare che l’arrivo del campionissimo inglese potrebbe convincere ingegneri britannici a sposare il progetto del Cavallino rampante, rinforzando sempre più anche il team. Infine, anche Hamilton potrà trarre giovamento dal suo sbarco in Italia. Oltre alla possibilità di correre in Ferrari, senz’altro un sogno per tutti i piloti, il 39enne inglese potrà anche estendere il suo coinvolgimento nel mondo della moda.