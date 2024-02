Jacobs e Sinner uniti: la frecciata ai tifosi lascia senza parole

C’è un punto in comune tra due campioni molto diversi come Marcell Jacobs e Jannik Sinner, lo ha rivelato lo stesso sprinter

Un campione olimpico come Marcell Jacobs ha commentato i recenti successi di Jannik Sinner e ha espresso quale potrebbe essere il segreto per continuare ad altissimi livelli.

Lo sport italiano ha tanti punti di riferimento ed in ogni ambito. Discipline diverse come atletica e tennis tengono comunque viva l’attenzione degli sportivi. Il 2024 peraltro sarà l’anno delle Olimpiadi e di altri grandi slam, obiettivi che legano così campioni come Jacobs e Sinner.

il velocista azzurro sta proseguendo la sua preparazione in America, con un nuovo allenatore e un clima più temperato, e si giocherà tutte le sue chance. A Parigi 2024 vorrà difendere l’oro conquistato qualche anno, ma nel frattempo ha avuto l’opportunità di commentare l’impresa di Sinner. Le parole di Jacobs fanno riflettere anche una parte della tifoseria italiana.

Jacobs, un elogio che fa riflettere i tifosi: annuncio su Sinner

Lo sprinter italiano ha seguito la grande impresa di Sinner e tiferà ancora per l’altoatesino nei prossimi appuntamenti tennistici. Il campione degli Open d’Australia si riposerà per qualche settimana e poi tornerà in campo mentre Jacobs continuerà la marcia di avvicinamento alle olimpiadi. Il leader dell’atletica italiana, nell’elogiare il tennista, ha implicitamente fatto un parallelo sulla sua storia sportiva: “Sinner non deve assecondare gli altri, ognuno deve essere libero di fare il proprio percorso perché il momento arriverà. Conquisterà tutto quello che si troverà davanti”.

Al programma ‘Tutti convocati’ di Radio 24, Jacobs ha elogiato Sinner e lo ha invitato ad essere sempre più lucido e determinato in campo, senza badare ad eventuali critiche. Un tema che ha toccato lo stesso velocista da vicino. Qualche mese fa Jacobs si era sfogato sui social a causa dei giudizi ricevute dopo il forfait agli europei per squadre, dichiarando di essere stato ferito dalle critiche, ma di poter rinascere ancora in pista.

Jacobs ha consigliato così Sinner di guardare avanti, sempre e comunque. La sua dichiarazione radiofonica conferma come ci siano dei punti in comune sul piano caratteriale: “Quello che mi piace di Sinner è che, nonostante le critiche ricevute nei mesi scorsi, abbia mantenuto una sua coerenza, ha dimostrato di saper mettere in mostra il suo talento, ma con i suoi tempi e ritmi”. I tifosi italiani si attendono ancora tanto da Marcell Jacobs, che dovrà dimostrare tutto il suo talento nei prossimi appuntamenti sportivi.