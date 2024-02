Colpaccio Sainz, spunta il nome del nuovo team: da non credere

‘Scaricato’ dalla Ferrari, Carlos Sainz può consolarsi con scenari molto interessanti per il suo futuro: ecco gli ultimi aggiornamenti

“Facendo seguito alle notizie di oggi (giovedì 1° febbraio, ndr), Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”. Con questo messaggio postato tramite i propri canali social, Carlos Sainz ha commentato nei giorni scorsi la decisione del team di Maranello di interrompere le trattative per il suo rinnovo e di ingaggiare Lewis Hamilton in vista della stagione 2025.

Il pilota spagnolo correrà dunque un ultimo anno con la Ferrari, e lo farà probabilmente anche con l’obiettivo di dimostrare ai vertici della Scuderia che hanno fatto una scelta sbagliata a non puntare su di lui. Poi saluterà Maranello e proseguirà la sua carriera in un’altra squadra di Formula 1. Quale precisamente non è dato ancora sapersi, ma nelle scorse ore hanno iniziato a susseguirsi delle indiscrezioni molto interessanti per il futuro del numero 55. Indiscrezioni che lo vorrebbero destinato a vestire la tuta di un team prestigioso.

Quale futuro per Carlos Sainz? Tutte le alternative dello spagnolo

Del resto Sainz, in virtù delle solide prestazioni offerte nei tre anni alla Rossa, è riuscito ad attirare attorno a sé l’attenzione di tante compagini che militano nel paddock. Per il suo futuro si parla di Red Bull, dove andrebbe ad affiancare Max Verstappen in luogo di Sergio Perez, il cui contratto scadrà a fine stagione e non sarà rinnovato. E si parla anche di Mercedes, Aston Martin e McLaren, tutte alternative di primissimo piano. La voce più insistente, però, è quella che vedrebbe il madrileno in procinto di sposare un altro progetto.

Ci riferiamo all’ambizioso progetto dell’Audi, squadra che entrerà a far parte del Circus dalla stagione 2026 in partnership con la Sauber (Stake F1). Secondo ‘Marca’, Sainz potrebbe cominciare a legarsi al team di Hinwil al termine del 2024, correndo il campionato 2025 al posto di Guanyu Zhou, destinato all’addio alla naturale scadenza del contratto.

In questo modo lo spagnolo inizierebbe a prendere confidenza con la nuova realtà in vista dell’ingresso del colosso tedesco. Uno scenario estremamente interessante, dato che Audi si è prefissata l’obiettivo di aggiudicarsi almeno un titolo iridato entro cinque anni dal proprio esordio nel Mondiale. Staremo a vedere se tale voce di mercato sarà effettivamente confermata dai fatti.