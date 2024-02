Dramma sfiorato in MotoGP: Marquez l’ha salvato

In MotoGP non mancano gli incidenti che possono anche avere gravi conseguenze. C’è chi però è riuscito a evitare il peggio grazie al sostegno di Marc Marquez

Correre in MotoGP può generare non poca adrenalina, motivo per cui molti protagonisti una volta costretti ad appendere il casco al chiodo (lo aveva confessato anche Valentino Rossi) non possono che avvertire un forte senso di vuoto. I rischi sono certamente una componente del mestiere, che chi gareggia ben conosce.

La paura provata recentemente da uno dei protagonisti della classe regina è stata tanta, ma fortunatamente è riuscito a evitare il peggio. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’intervento di Marc Marquez, che si è rivelato per lui provvidenziale, per questo non ha mancato di ringraziarlo. Una conferma di come a volte si possa essere leali anche da avversari.

Il ringraziamento di Morbidelli per Marc Marquez

In pista ogni pilota che milita in MotoGP non può che desiderare di prevalere sull’altro e fa il possibile affinché questo possa avvenire. Gli scontri a volte non mancano, ma non dovrebbero mai mancare la lealtà nei confronti degli avversari, ben sapendo di essere tutti in gara per lo stesso motivo.

Non deve mai mancare quindi anche il sostegno tra colleghi, soprattutto quando la situazione lo richiede. Questo è quanto accaduto a Franco Morbidelli, protagonista di una brutta caduta Portimao, durante l’allenamento di martedì 30 gennaio con la Panigale V4S in occasione dei test Superbike.

Il pilota della Pramac ha sbattuto la testa dopo essere finito a terra e ha perso conoscenza in quel frangente per un tempo imprecisato. Chi ha assistito alla scena si è ovviamente spaventato, pur con la consapevolezza di come la prontezza di riflessi in questi casi possa essere determinante.

Il primo a soccorrerlo, insieme al fratello Alex, è stato Marc Marquez. Un gesto semplice, ma che non deve essere ritenuto così scontato, per questo Morbidelli ci ha tenuto a ringraziarlo esplicitamente.

Marquez-Morbidelli, il messaggio social

La caduta a Portimao aveva fatto temere non poco per le condizioni di Morbidelli, soprattutto perché l’inizio di stagione in MotoGP non è poi così lontano. L’ospedale, come da prassi, è stato portato subito in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente le due TAC a cui è stato sottoposto hanno escluso danni.

Ora che il peggio è passato l’italiano ha voluto approfittarne per ringraziare Marc Marquez e gli steward, che si sono rivelati fondamentali per il loro tempismo. “Grazie a tutti per i messaggi – ha scritto sul suo profilo Instagram –. Grazie all’aiuto degli steward sono riuscito a superare questo duro colpo senza alcun problema. E grazie anche a Marc Marquez, che mi ha aiutato in pista”.

Ancora non si sa se Franco riuscirà a essere in pista il prossimo 6 febbraio per il primo di tre giorni di test in programma a Sepang, l’auspicio di tutti è che possa farcela, anche se lui cercherà sicuramente, in accordo con il team, di correre meno rischi possibili.