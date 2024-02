Penalizzazione, cambia tutto: classifica stravolta

La classifica del massimo campionato stravolta dalla penalizzazione: ecco tutti i dettagli e le ultime notizie. Il club ha una strategia

Se il mondo del calcio seguisse sempre e comunque in modo ligio le regole non ci sarebbe bisogno di ricorrere a penalizzazioni, ma purtroppo non è sempre così. Quindi le controversie sono all’ordine del giorno. Anzi, la detrazione di punti aumentano e si vedono sempre più asterischi nelle classifiche dei vari campionati. Basti pensare all’anno scorso, quando alla Juventus furono tolti 10 punti. Stavolta però è la prestigiosa Premier League a dover fare i conti con queste situazioni.

Già nei mesi scorsi l’Everton ha attirato l’attenzione da questo punto di vista, subendo una penalizzazione di ben 10 punti in classifica. Stavolta tocca al Nottingham Forest dover fare i conti con questa situazione. Il club di Liverpool si trova infatti nel mirino delle rigide norme del Fair Play Finanziario, un aspetto cruciale per la sostenibilità economica dei club calcistici e che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere.

Il Fair Play Finanziario stabilisce infatti che i club possono avere un passivo di massimo 105 milioni di sterline in un periodo complessivo di tre anni. Questa cifra è anche minore se una squadra proviene dalla Championship. È proprio questo il caso del Nottingham Forest.

Nottingham Forest penalizzato? Pronto il piano

Secondo le fonti dall’Inghilterra, il club britannico proverà in ogni modo possibile a evitare un’udienza in breve tempo, così da ritardare al massimo i tempi della penalizzazione. Kieran Maguire, esperto di finanza, ha dichiarato a ‘Football Insider’ che il team legale del Forest sta lavorando dietro le quinte proprio per raggiungere questo obiettivo.

Il rischia concreto per il Nottingham è che arrivi una penalizzazione molto simile a quella che ha ricevuto l’Everton, ma Maguire ha sottolineato: “Da quanto ne so, il team legale del Forest utilizzerà tutte le strade possibili per ridurre la possibilità di una detrazione di punti in questa stagione. Questa è la strategia tipica dei consulenti legali quando c’è incertezza sul caso dell’Everton, e di conseguenza, incertezza sulle regole”.

Il caso dell’Everton sta in pratica diventando un precedente estremamente significativo che andrà con ogni probabilità a influenzare le prossime decisioni in situazioni simili: essendo il caso del Nottingham molto simile, la penalizzazione sarà la stessa probabilmente e finché non si avrà una certezza sull’Everton, il team legale del Forest si impegna attivamente per evitare la penalizzazione.