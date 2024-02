Schumacher, colpo durissimo: è la decisione definitiva

I tifosi di Michael Schumacher sono rimasti senza parole nell’apprendere la notizia: stavolta la mazzata è davvero pesante. Notizia sorprendente

Sono passati più di dieci anni da quel terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia, ma delle condizioni di salute di Michael Schumacher non si sa quasi nulla. La famiglia del Kaiser, ovvero sua moglie Corinna e i suoi figli Mick e Gina-Maria, continua a mantenere il più stretto riserbo sul proprio congiunto, che può essere visitato solo dai familiari e da qualche amico strettissimo (oltre ai medici).

C’è anche chi tra coloro che hanno avuto la possibilità di visitare il 7 volte campione del mondo di Formula 1 che si è lasciato sfuggire qualche dettaglio sulle sue condizioni, lasciando però intendere che sono ristrette le speranze di poter rivedere Michael Schumacher come lo conoscevamo prima di quel tragico 29 dicembre 2013.

L’avvocato della famiglia Schumacher ha spiegato che dietro questo muro di silenzio da parte dei familiari c’è anche una ragione giurisprudenziale, dato che l’autodivulgazione avrebbe potuto comportare problemi legali. Ma perché nemmeno in TV in Germania si fa menzione dello stato di salute della leggenda della Formula 1?

Lacrime per Schumacher: il colpo è davvero molto duro

In effetti mai nessuna televisione tedesca in questi dieci anni ha provato a chiarire quelle che sono le reali condizioni dell’ex pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes. La testata Fanpage riporta che questo silenzio non è affatto casuale, ma deriverebbe da un accordo stipulato tra tutte le principali emittenti televisive della Germania. Questa intesa impone a tutte le TV di non rivelare dettagli che riguardano la sfera personale di Michael Schumacher.

Questo accordo è venuto fuori dopo l’abbandono di un reality da parte di Cora-Caroline Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher, fratello di Michael e anche lui ex pilota di F1. La modella e conduttrice televisiva ha lasciato il reality ‘Ich bin ein Star’ ufficialmente a causa di una forte tosse, ma le ultime indiscrezioni rivelano che l’ex moglie di Ralf Schumacher sarebbe stata cacciata dal programma perché l’emittente temeva che potesse rivelare alcuni dettagli sulla salute del Kaiser, specialmente durante le crisi di fame o in caso di attacchi di panico.

Proprio in seguito ad alcune indagini è emersa l’esistenza del “Freiwillige Schumi – Kontrolle FSK“, ovvero questo accordo segreto tra i broadcaster tedeschi che porta alla non divulgazione di notizie che riguardano la sfera privata di Schumi. E non è tutto: per far rispettare questo patto ci sarebbe l’occhio attento dell’FSK, sigla che sta a indicare l’organo di autoregolamentazione volontaria dell’industria cinematografica tedesca.