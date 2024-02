Berrettini, l’incubo è senza fine: nuova mazzata

Lontano dai campi da oltre 5 mesi, il tennista romano deve anche fare i conti con le incessanti indiscrezioni sulla sua vita privata

Sembra davvero non finire mai il periodo negativo – per usare un eufemismo – che sta attraversando Matteo Berrettini. Assente dai campi dall’ormai lontano 31 agosto dello scorso anno, quando si procurò una distorsione della caviglia in inversione, che gli causò una rottura parziale del legamento peroneo astragalico anteriore, il tennista è ancora fermo ai box.



Non si contano nemmeno più i tornei nei quali sarebbe dovuto rientrare e che poi invece, a causa di ricadute e di dolori che non andavano via, il romano non ha disputato. La ciliegina sull’amarissima torta che continua ad essere proposta all’ex numero 6 del ranking mondiale è stata la rinuncia forzata agli Australian Open, il Major nel quale, tra l’altro, era stato accoppiato con Stefanos Tsitsipas per un primo turno da brividi.

Sembra davvero un tunnel senza fine quello imboccato dall’ex allievo di Vincenzo Santopadre, che ha visto la sua posizione nel ranking crollare alla casella 125. Una vera umiliazione per un atleta che, non più tardi di due anni esatti fa, veniva acclamato sul palco dell’Ariston di Sanremo

come una superstar. Come un’icona dello sport italiano. Perché tale era. E tale potrebbe tornare, se solo riuscisse a spezzare la maledizione che sembra pendere sulla sua testa.

Ad aggravare il momento, anzi i mesi ‘no’ di Matteo ci si mettono ora anche le indiscrezioni sulla sua vita privata. Pettegolezzi e rumors che, a dire il vero, accompagnano Berrettini dall’alba dei tempi. L’ufficializzazione della relazione con Melissa Satta risale ormai ad un anno fa, ma la coppia è ancora tra le più chiacchierate nei rotocalchi gossip. Stavolta però, la bomba sganciata è di quelle che fanno rumore.

Berrettini-Satta, è finita? Gossip scatenato sui due

Durante l’ultima puntata di ‘Citofonare Rai2‘, Santo Pirrotta, prendendo a pretesto la lettura dei segni zodiacali e di cosa sarebbe riservato a ciascuno di essi per il 2024, ha rotto gli indugi. “Ho una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta“, ha detto con estrema sicurezza l’esperto di gossip sui VIP.

Pirrotta ha fornito altri elementi a supporto della sua indiscrezione, aggiungendo: “Mi dicono ci sia crisi, quindi vediamo se arriveranno a San Valentino. Staremo a vedere“, ha concluso.

Per ora quello che si sa per certo è che la bella presentatrice si sta godendo alcuni giorni di relax sulle nevi di St. Moritz in compagnia di alcune amiche. E che il tennista, invece, sia ‘sospettosamente’ assente. La possibilità che Matteo si stia allenando al caldo non è affatto peregrina, ma in ogni caso qualche sospetto è venuto a molti…