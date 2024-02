Marquez, lutto terribile: il messaggio da brividi

A poche settimane dal via della stagione 2024 del Motomondiale, un grave lutto ha colpito la famiglia Marquez

È ormai iniziato il conto alla rovescia per la partenza della stagione 2024 di MotoGP, che vedrà ancora il campione del mondo “Pecco” Bagnaia partire con i favori del pronostico. I motivi di interesse però non mancano, a partire dalla possibilità di capire come Marc Marquez, per la prima volta lontano dalla Honda, riuscirà a integrarsi in Ducati, anche se nel team Gresini.

Proprio ora che l’appuntamento è sempre più vicino la famiglia dello spagnolo sta affrontando un lutto terribile sia per lui sia per il fratello Alex, che non hanno nascosto il loro grande dispiacere. I due piloti del Gresini Racing hanno dato l’annuncio attraverso i loro profili social, così da condividere il loro dolore con i rispettivi follower.

Marc e Alex Marquez sono profondamente addolorati per la scomparsa del loro amatissimo nonno Ramon, che era un vero e proprio punto di riferimento per entrambi, al punto tale da non riuscire ancora a credere che non sia più al loro fianco. I fan dell’otto volte campione del mondo lo ricordano certamente, visto che era apparso in alcune immagini nel documentario “Marc Marquez all in”, realizzato per Amazon Prime Video, in cui si raccontava il difficile percorso di recupero dall’infortunio che lo aveva colpito nel 2020.

Il grande dolore di Marc e Alex Marquez

L’uomo, morto domenica 4 febbraio 2024, ha seguito entrambi i fratelli in tutto il loro percorso di crescita, per questo non poteva che essere orgoglioso all’idea di vedere entrambi gareggiare in MotoGP. L’affetto che i due ragazzi provavano per lui appare evidente anche dal messaggio che è stato pubblicato sui social per dare l’annuncio. “Molte grazie per esserti preso cura di noi e per quello che ci hai insegnato. Riposa in pace. Ti vogliamo bene“, hanno scritto entrambi, corredando il post con una serie di immagini in cui erano insieme a lui.

Insomma, davvero poche parole ma significative, che dimostra come sia sempre grande il dispiacere quando si perde qualcuno che ci ha accompagnato per gran parte della nostra vita. Entrambi i fratelli Marquez erano legatissimi a nonno Ramon, ma è stato certamente Marc quello che ha parlato in più occasioni del rapporto che li univa.

L’anziano, infatti, non solo faceva il possibile per non perdere le loro gare, ma li ha sempre consigliati quando erano chiamati a prendere decisioni importanti che riguardavano la loro carriera.

L’ex pilota della Honda si è confidato spesso con lui, sottolineando quanto fosse frustrante non riuscire a essere competitivo come un tempo, complice anche il grave infortunio di qualche anno fa, che ha spesso inciso sulle sue prestazioni. L’idea inoltre di guidare una Honda che non dava le stesse garanzie di un tempo non poteva che generargli ulteriore sofferenza, visto che negli anni d’oro della scuderia il suo dominio era praticamente incontrastato.

L’uomo e Marc hanno certamente condiviso anche la scelta di cambiare team per poter dimostrare di non avere perso lo smalto dei tempi migliori. Ora lui farà certamente il massimo per tornare a vincere, ben sapendo di avere un tifoso speciale a sostenerlo dall’alto.