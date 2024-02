I tifosi della Ferrari sono elettrizzati: è successo per la prima volta

Cresce l’entusiasmo attorno al team di Maranello: dopo l’annuncio su Hamilton, ecco l’evento che i fan attendevano da tempo

È quasi tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Formula 1 e in casa Ferrari si respira un’aria di ritrovato entusiasmo, dopo un deludente 2023 concluso al terzo posto della classifica costruttori. Quello che prenderà il via il primo weekend di marzo si prospetta infatti un campionato molto interessante per la Scuderia che, in attesa dell’approdo di Lewis Hamilton a Maranello, ha deciso di cambiare progetto, affidando a Charles Leclerc e Carlos Sainz una vettura estremamente diversa dalla SF-23 protagonista lo scorso anno.

“Abbiamo modificato il 95% della macchina cercando di migliorare ogni dettaglio e di ottenere maggiori prestazioni”, ha affermato il team principal, Frederic Vasseur, in occasione del consueto pranzo di Natale organizzato al quartier generale della Ferrari. Presto capiremo effettivamente quali sono i cambiamenti che la Ferrari ha deciso di apportare alla monoposto, dato che la presentazione della SF-24 andrà in scena tra meno di una settimana. Intanto, la Scuderia ha voluto regalare ai tifosi un primissimo assaggio della nuova nata a Maranello.

Ferrari, effettuato il “fire-up” della SF-24: il video da brividi postato sui social

Come da tradizione, infatti, gli account social del Cavallino hanno rilasciato un’appetitosa anticipazione di quello che sarà il rombo del motore della SF-24. Il cosiddetto “fire up” è stato effettuato nella giornata di martedì 6 febbraio, ad una settimana esatta di distanza dalla cerimonia di unveiling prevista il 13 di questo mese. Allacciatevi le cinture perché state per vivere una forte emozione.

Nel video postato dalla Ferrari si vedono gli uomini della Scuderia recarsi a lavoro in quel di Maranello nelle prime ore del mattino, quando è ancora notte e gli uccelli stanno appena cominciando a cantare. Poi il sole sorge e contemporaneamente si accende il motore della SF-24, che pian piano inizia a ruggire sempre più forte fino a raggiungere un sound da brividi.

A wake-up call, with a difference 👀 The SF-24 fires up for the first time! ❤️#SF24 pic.twitter.com/r0m6VZVo9E — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 6, 2024

Ad accompagnare l’emozionante ‘melodia’, si susseguono delle immagini catturate da un drone che sorvola il cuore pulsante dell’universo Rosso. Ecco il post pubblicato dalla compagine italiana tramite il proprio account “X”.