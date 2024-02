Sportitalia Padel, la nuova apertura al Village di Verano e Carate Brianza

Novità importante per lo Sportitalia Village (via Dante Alighieri 18, Verano Brianza) che implementa le sue strutture con tre campi da Padel professionali per garantire la migliore esperienza per lo sport del momento. Sarà possibile effettuare prenotazioni in tutti i giorni della settimana nelle modalità e negli orari specificati dalla locandina. Sarà inoltre possibile noleggiare in loco anche la racchetta mentre le palline saranno incluse. ORARI DAL LUNEDì AL VENERDì: 9-12 (60 minuti o 90 minuti)

12-15 (60 minuti o 90 minuti)

15-17 (60 minuti o 90 minuti)

17-24 (60 minuti o 90 minuti)

ORARI SABATO E DOMENICA:

9-15 (90 minuti)

15-24 (90 minuti) Il numero di riferimento è lo 0362 1730714 oltre all’app Playtomic