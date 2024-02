Riecco Schumacher: pronto al grande ritorno

Il giovane pilota tedesco, Mick Schumacher, ha le idee chiare. Occhio alla sua stagione nel WEC e ai suoi obiettivi per il futuro

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Formula 1, e se una cosa è certa è che non mancano mai argomenti di cui parlare. Come al solito lo sport automobilistico più importante al mondo regala tante tematiche e tante emozioni, e lo fa già durante la preparazione della prossima stagione.

Tutti i team sono al lavoro per terminare le proprie monoposto vista del 2 marzo, giorno in cui andrà in scena il primo Gran Premio, in Bahrein. E mentre le scuderie sono impegnate sugli ultimi dettagli, diverse cose sono accadute all’interno del circus che hanno sconvolto tutti gli appassionati, e non solo. La firma di Lewis Hamilton, che dal 2025 approderà in Ferrari, è una di queste. Il sette volte campione del mondo, come ormai tutti sanno, ha trovato l’accordo con la scuderia di Maranello e lascerà la Mercedes dopo 12 stagioni.

Un fulmine a ciel sereno per l’intero mondo della Formula 1, che sembra quai aver messo da parte la stagione 2024, per dare spazio a quello che potrebbe accadere l’anno prossimo. Caccia al dopo Hamilton e tra i tanti nomi c’è anche quello di Mick Schumacher.

Schumacher pensa alla Formula 1, Mercedes tra le possibili destinazioni

L’addio di Lewis Hamilton apre, ovviamente, una serie di scenari che modificheranno l’assetto della Formula 1. Si dice, ad esempio, che il campione britannico stia lavorando per portare con sé a Maranello diversi ingegneri Mercedes. Uno di questi dovrebbe essere proprio “Bono”, lo storico ingegnere di pista del fenomeno di Stevenage.

All’ordine del giorno, però, c’è un argomento ancor più importante: il sostituto del britannico. Molte le voci che sono circolate con i possibili nomi. Ci sarebbe Fernando Alonso, o Carlos Sainz, per portare esperienza al team. Ci sarebbero anche due nomi giovani che potrebbero dare un tocco di freschezza alla Mercedes. Si tratta di Kimi Antonelli e di Mick Schumacher. Quest’ultimo in particolare sarebbe fortemente intenzionato a ritrovare spazio in Formula 1. Le due stagioni fallimentari alla Haas lo hanno portato all’odio precise. Nel 2024 correrà nel WEC e, in una recente intervista con ‘Motorsport-Total’, il tedesco ha commentato le opportunità che potrebbero aprirsi per lui nel 2025 e la sua determinazione nel voler tornare in Formula 1: “L’agitazione attuale sul mercato dei piloti suggerisce che potrebbero aprirsi una o due opportunità in più”.

Sarà dunque un’annata importante per Mick Schumacher, che dovrà dimostrare di essere ancora in grado di competere, nella speranza che un team gli afidi un sedile per il 2025.