Buone notizie per la Ferrari: è tutto fatto

Dopo il colpo Hamilton, arrivano altre ottime notizie per la Ferrari e i suoi tifosi: è tutto fatto. Ecco tutti i particolari

I tifosi della Ferrari sono già proiettati al 2025 quando il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, si vestirà di rosso. Vorrebbero insomma compiere un salto temporale per essere già nel 2025 per quanto non stanno nella pelle per l’approdo a Maranello del 39enne di Stevenage, un pilota in grado di rinverdire i fasti dell’epopea di Schumacher.

Ma alle porte (lo start è in calendario il 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain) c’è il mondiale 2024 nel quale la Rossa di Maranello deve provare a dare del filo da torcere alla dominatrice assoluta delle ultime stagioni, la Red Bull del fenomenale olandese Max Verstappen.

D’altra parte, una Ferrari di nuovo competitiva per la vittoria sarebbe il migliore benvenuto al fuoriclasse inglese che di certo sbarcherà a Maranello non per fare il comprimario ma per inseguire l’ottavo titolo iridato. Ebbene, il colpo Hamilton ha dato un vigoroso colpo di briglia al ‘Cavallino Rampante’, anzi, per la precisione, un’iniezione di energia dal momento che non ci sono più dubbi, è tutto nero su bianco.

Ferrari, rinnovo e ampliamento della partnership con Celsius

La Ferrari, infatti, ha reso noto di aver rinnovato ed espanso la partnership con Celsius Holdings, produttore del fitness drink Celsius, famoso in tutto il mondo, che diventa global Team Partner della squadra di Formula 1.

Dunque, Celsius continuerà fornire un surplus di energia ai piloti e ai membri del team Ferrari in pista e a Maranello con il suo fitness drink, a base con ingredienti di prima qualità e con zero zuccheri, ideato per aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita quotidiana, a vivere in forma e a provare a spostare in avanti i loro limiti.

A loro volta i tifosi della Rossa di Maranello continueranno a essere coinvolti negli eventi speciali che Celsius organizzerà, sia nel paddock sia fuori le piste, per una stagione da ricordare – con Leclerc e Sainz che hanno una riserva di energia per ben figurare durante un mondiale 2024 che si preannuncia estenuante visto che si articola in ben 24 Gran Premi – come ha sottolineato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari: “Celsius sta rapidamente diventando una delle bevande energetiche più popolari sul mercato e non vediamo l’ora di lavorare con loro su nuove idee così da creare altre interessanti esperienze per i nostri fan sparsi in tutto il mondo“.