Djokovic-Sinner, ci risiamo: tifosi spiazzati

Dopo aver affrontato un precoce epilogo nel suo cammino agli Australian Open, estromesso da Jannik Sinner, Novak Djokovic ha voltato le spalle alle tribolazioni del campo

Novak Djokovic sta trascorrendo alcuni giorni di riposo nella rigogliosa cornice del Trentino Alto Adige, più precisamente a Bolzano. Nelle ultime ore, l’eccelso protagonista del ranking mondiale si è trovato coinvolto, assieme ai suoi coetanei di merito, Andy Murray e Andrey Rublev, in un breve filmato in cui si dilettavano nel ritrarre le proprie personalità in una sorta di spettacolo di realtà.

Tale esercizio scenico ha suscitato l’ilarità dei loro numerosi ammiratori, non ultimo per le arguzie svelate nelle proprie dichiarazioni. Con un piglio giocoso, Nole ha tessuto in modo scherzoso le motivazioni della sua recente sconfitta ai quarti di finale a Melbourne contro il tennista azzurro, attribuendo le colpe a una singolare figura dietro le quinte (il presunto regista).

“Di solito gli sceneggiatori iniziano la stagione con il mio personaggio Novak che vince il titolo degli Australian Open. Quindi chi non gradisce l’inizio di questa stagione, contatti il regista”, ha scherzato con una nota di affabile sarcasmo.

In merito alla vicenda è intervenuto recentemente anche una leggenda come Boris Becker.

Un’analisi accurata che sottolinea l’importanza della condizione fisica: l’annuncio su Djokovic-Sinner

“La reazione di Novak dopo la sconfitta – comincia Becker nelle parole riportate da ‘TennisWoldItalia.com’ – è stata notevole. Non lo vediamo così rilassato di solito dopo le sconfitte”.

Becker ha quindi aggiunto: “Novak probabilmente si è reso conto che la sua forma non era delle migliori a Melbourne quest’anno. Inoltre, Jannik ha giocato semplicemente meglio di lui”.

“Novak è il migliore di tutti i tempi in risposta e Sinner non è comunque riuscito a sfrittare un match point nel tie-break del terzo set. Questa è la storia della partita”, ha analizzato nel dettaglio Becker, le cui parole riecheggiano, spiazzando chi le ode come un richiamo alla verità che si cela dietro le apparenze. “Eppure – si avvia a concludere con una nota di malinconia nel tono della voce – non si può non notare che Novak non ha espresso il suo apice in questa stagione a Melbourne. Ha lottato, sì, con fierezza e determinazione, ma il suo gioco è apparso privo di quell’incanto che lo contraddistingue”.

Becker si lascia andare a un sospiro, come se il peso delle sue parole avesse appesantito anche il suo spirito: “Quello che aveva non è bastato per battere Jannik” .