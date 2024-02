Leclerc sorprende tutti: l’annuncio su Sainz

Charles Leclerc ha spiazzato i tifosi della Ferrari, le sue dichiarazioni su Carlos Sainz fanno discutere in queste ultime ore.

La scuderia italiana lotterà in pista in questa stagione con la coppia formata da Leclerc e Sainz prima di accogliere il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton. Il monegasco, galvanizzato anche dalle ultime novità, ha parlato del suo attuale compagno di squadra.

La stagione in Formula 1 sta partendo e, come sempre, non mancherà l’attenzione da parte degli appassionati. Nei prossimi giorni sarà presentata la SF-24, una macchina cambiata nelle sue componenti del 95% rispetto alla vettura che, nella scorsa stagione, si è classificata terza nella classifica dei costruttori.

Il nuovo modello sarà guidato da Leclerc e Sainz, la coppia insieme vivrà una annata particolare cercando di colmare il gap con la Red Bull. La separazione tra lo spagnolo Sainz e la Rossa avverrà a fine stagione, il suo contratto non verrà rinnovato ed è ora Leclerc a esprimere un particolare giudizio sul suo attuale collega.

Leclerc su Sainz, parole che fanno discutere

La coppia in Ferrari non ha ancora aggiunto il massimo potenziale, la lotta contro la Red Bull nel tempo è stata durissima. Nella scorsa stagione, Leclerc è stato maggiormente brillante nelle qualifiche e ha chiuso con tre podi nelle ultime quattro corse.

Sainz, invece, ha alternato le sue prestazioni e ha avuto un grande giornata di gloria vincendo il Gp di Singapore, l’unica corsa conquistata dalla Ferrari rispetto al dominio assoluto di Max Verstappen. Sarà l’ultimo anno insieme per la coppia, Leclerc saluterà Sainz con affetto.

Nelle ultime dichiarazioni del monegasco a ‘Daily Mail’, il numero 16 ferrarista ha spiegato come la stima verso il collega spagnola non riguardi solo la pista. C’è una sincera stima al di là del mondo motoristico: “Abbiamo un rapporto davvero speciale, siamo molto amici anche fuori dai circuiti. Condividiamo bei momenti e passiamo molto tempo insieme. Vedo Carlos più della mia famiglia per lavoro, in questa stagione avremo ben 24 gare in programma”.

Il prossimo campionato di F1 inizierà dal prossimo 2 marzo con la prima corsa in Bahrain, con la rinnovata Ferrari che sarà in mano a Leclerc e Sainz per incidere sin da subito. Il pilota spagnolo lotterà con particolare tenacia per dimostrare di essere ancora un protagonista importante e cercare, al contempo, una nuova sistemazione. Il posto di Hamilton in Mercedes nel 2025 è ancora vacante, ma potrebbero aprirsi anche nuovi scenari in Red Bull (se sarà congedato Perez) oppure Sainz potrebbe aspettare l’Audi nel 2026.