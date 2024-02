Caos Red Bull, esplode la bomba sul futuro di Verstappen

In casa Red Bull è scoppiato un vero e proprio caso. Occhio a come si comporterà, di conseguenza, Max Verstappen

Quello che sta accadendo ai vertici della Red Bull è un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il team e per tutto il mondo della Formula 1. A pochissimi giorni dall’inizio della stagione di Formula 1, tutto ci si sarebbe aspettato tranne un caso del genere.

Tutti i team sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli in vista del primo Gran Premio del 2024, che si terrà in Bahrein il 2 marzo, e anche se questa in arrivo sembra sarà una stagione di transizione, i temi di cui parlare sono già tantissimi. Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dalla prossima stagione ha segnato, ormai, un crocevia. Tutti attendono l’arrivo del 2025 per vedere il campione britannico con la tuta rossa, ma soprattutto tutti cercano di capire quale potrebbe essere la prossima mossa di Mercedes per sostituire Hamilton alla guida della freccia d’argento.

Questo clima di incertezza, chiaramente, lascia tutto invariato per quel che riguarda i pronostici del 2024. La Red Bull partirà anche quest’anno con un grosso vantaggio, accumulato nelle scorse stagioni, e che probabilmente verrà colmato definitivamente soltanto nel 2026 quando ci sarà il cambio di regolamento.

Red Bull, se Horner va via lascia anche Verstappen? L’indiscrezione

Se da un lato tutti pensano che Red Bull vincerà ancora senza particolari difficoltà anche nel 2024, quello che sta accadendo ai piani alti desta preoccupazione. Le accuse che sono state rivolte nei confronti di Christian Horner hanno fatto scoppiare una bomba a Milton Keynes, che adesso è nel pieno del caos.

Non si conosce ancora il futuro del team principal, sotto indagine interna dell’azienda, ciò che è certo è che sarà la prima tessera del domino a cadere. Alcune indiscrezioni dicono che un addio eventuale di Horner porterebbe all’addio anche di Adrian Newey. Ecco allora che, secondo il giornalista britannico Peter Windsor, bisogna fare attenzione che al futuro di Max Verstappen. “Se Christian se ne andasse e Adrian non fosse più interessato alla Formula 1, che effetto avrà su Max e sulle prestazioni? Quando Brown lasciò la Ferrari lo slanciò continuò per un po’. Questo accadrà anche in Red Bull, ci sono persone valide. Ma quando nel 2026 ci saranno altri cambiamenti Max potrebbe iniziare a pensare che c’è qualcosa di meglio lì fuori”, ha commentato il giornalista.

Una situazione scomoda, soprattutto perchè a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.