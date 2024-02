Scelto Alonso: annuncio e ribaltone in Formula 1

La scelta è ricaduta proprio su Fernando Alonso: l’annuncio ha spiazzato gli appassionati di F1, ora cambia tutto

Nello scorso Mondiale di Formula 1, almeno fino a metà campionato, Fernando Alonso sembrava davvero il rivale più accreditato di Max Verstappen o quantomeno l’unico in grado di dare realmente fastidio alla Red Bull. La seconda parte di stagione non è andata altrettanto bene a causa di un calo delle prestazioni della Aston Martin, ma il Mondiale disputato dallo spagnolo – tenendo conto dei suoi 42 anni – è senz’altro molto positivo.

Ora i tantissimi tifosi del campione asturiano sono curiosi di vedere se riuscirà a migliorare il quarto posto dello scorso anno. La Aston Martin è convinta di aver lavorato bene in questi mesi: già nei primi test si capirà se davvero il team di Silverstone potrà recitare un ruolo da protagonista in questo Mondiale 2024.

Tuttavia le voci sul proprio pilota non fanno dormire sonni tranquilli al Team Principal della Aston Martin, Mike Krack. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, c’è il serio rischio che questo campionato – che prenderà il via tra poco più di due settimane in Bahrein – sia l’ultimo per Alonso con la scuderia inglese.

Scelto Alonso, non ci sono più dubbi: ribaltone in F1

L’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2025 ha infatti provocato uno scossone in F1 e specialmente in Mercedes. La scuderia di Brackley sta cercando il miglior sostituto possibile: le opzioni su cui ragiona Toto Wolff sono due, ovvero Carlos Sainz (che lascerà la Rossa al termine di questo Mondiale) e proprio Fernando Alonso.

L’età dell’ex campione del mondo non preoccupa le Frecce d’Argento: al contrario, poter puntare su un pilota estremamente affidabile come l’asturiano rappresenterebbe una garanzia per Wolff e per tutto il team. Ne è convinto anche l’ex pilota di F1 David Coulthard: intervenuto al podcast ‘Formula for Success’, lo scozzese ha detto che la Mercedes dovrebbe puntare senza esitazioni su 42enne di Oviedo.

Secondo Coulthard, infatti, Alonso è ancora “un gladiatore” e conosce molto bene il motore e le power unit grazie all’Aston Martin. L’ex pilota della McLaren ritiene che lo spagnolo sia una scelta migliore rispetto a Sebastian Vettel, che ha manifestato la voglia di rientrare nel Circus dopo il ritiro annunciato nell’estate 2022. Coulthard, infatti, fa notare che Alonso ha mostrato una netta superiorità nei confronti del suo compagno di scuderia, Lance Stroll, mentre Vettel non è riuscito a fare altrettanto: “Se potessi avere Fernando – ha concluso Coulthard nel podcast – lo prenderei“.