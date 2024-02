Primo in classifica ATP: Sinner, ora è arrivato anche l’annuncio

In una lunga intervista concessa all’Equipe, Jannik Sinner ha parlato dei suoi veri obiettivi per il 2024: c’è un annuncio importante

Dopo il forfait al torneo di Marsiglia – una decisione che ha fatto infuriare gli organizzatori, che hanno addirittura dovuto cancellare un tweet polemico scusandosi col tennista azzurro – il minimo che avrebbe potuto fare Jannik Sinner sarebbe stato quello di concedere una lunga intervista all’Equipe, il prestigioso giornale francese. Detto fatto.

Scherzi a parte, il campione altoatesino ha approfittato del confronto con la redazione del quotidiano fondato nel 1946 per raccontare il suo incredibile momento, le sue prospettive di carriera e gli obiettivi a medio-lungo termine.

Dopo il fantastico epilogo del 2023, quando è stato l’assoluto trascinatore dell’Italia alla conquista della Coppa Davis, il nativo di San Candido ha iniziato l’anno nuovo vincendo niente di meno che gli Australian Open. Il primo – e siamo sicuri non ultimo – Major della sua carriera ha alzato di molto le aspettative nei confronti dell’attuale numero 4 del mondo.

C’è chi gli chiede di provare da subito la scalata al numero uno del ranking mondiale, una casella occupata da quel Novak Djokovic strapazzato a Melbourne. C’è chi gli chiede di vincere almeno un altro torneo dello Slam, possibilmente quello di Wimbledon: l’evento potrebbe letteralmente far impazzire tutta l’Italia, se Jannik ci riuscisse.

Sempre equilibrato, sereno e realistico anche quando si tratta di parlare dei suoi obiettivi di carriera, il tennista non si è smentito nella lunga chiacchierata coi giornalisti transalpini.

Sinner esce allo scoperto: “Ecco il vero obiettivo del 2024”

Atteso al varco da tutti quelli che improvvisamente lo hanno scoperto rivale temibilissimo anche nei grandi tornei dello Slam, l’allievo di Simone Vagnozzi non ha paura di alzare l’asticella dei suoi traguardi: “È bello sentirsi dire di essere forti, soprattutto da chi ha già vinto grandi titoli. Naturalmente ci sarà sempre molta pressione, ma quella più grande deriva da me stesso. Mi aspetto tanto da me stesso, voglio sempre dare il massimo“, ha esordito Jannik.

“Per avere come obiettivo l’essere il numero uno del ranking prima devo essere il numero tre e il numero due. Questo per dire che bisogna procedere passo dopo passo. Il vero obiettivo quest’anno è fare meglio nei tornei del Grande Slam. A Wimbledon ho raggiunto le semifinali, quindi sarà difficile migliorare il risultato – dice ridendo – ma al Roland Garros e agli US Open devo fare meglio“, ha concluso un ragazzo che sa veramente quello che vuole. E che sa certamente come far sognare l’Italia tutta.