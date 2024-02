Nadal lo ha confermato poco fa: ci sarà sicuramente

Doppio annuncio per Rafa Nadal sui social. A un mese dal nuovo infortunio, lo spagnolo ha aggiornato i fan sulle sue condizioni

Un inizio di stagione che aveva fatto ben sperare dopo un anno di stop prima di un nuovo infortunio che ha stravolto nuovamente i piani di Rafa Nadal.

Micro lacerazione muscolare, questa la diagnosi del ko rimediato nel corso dell’Atp di Brisbane che ha impedito al campione spagnolo di tornare a disputare l’Australian Open, a un anno dal grave infortunio all’anca che gli ha fatto saltare l’intera stagione 2023.

I timori di un nuovo lungo stop per Rafa sono comunque svaniti immediatamente. Dopo quindici giorni di riposo, Nadal è tornato subito ad allenarsi sui campi in cemento della sua Academy a Mallorca in vista dell’ennesimo rientro che sarebbe dovuto avvenire già a Febbraio.

Nadal era presente infatti nella entry list dell’Atp 250 di Doha, al via da lunedì 19 febbraio nella capitale qatariota sugli stessi campi che stanno ospitando, questa settimana, il torneo femminile Wta. Purtroppo però Rafa non ci sarà. Lo ha comunicato lui stesso con un post sui social nel quale ha riservato anche un altro annuncio sui prossimi impegni.

“Non sono pronto per competere e non potrò essere a Doha dove avrei voluto giocare di nuovo dopo quell’indimenticabile vittoria del 2014“, questo l’inizio del post di Rafa che ricorda quanto avvenuto dieci anni fa. All’epoca, Doha era il torneo inaugurale della stagione e si giocava nella settimana tra Capodanno e l’Epifania prima del trasferimento a Melbourne. per l’Australian Open.

Quella del 2014 è stata l’unica affermazione di Rafa al Qatar Open nell’edizione vinta in finale contro Monfils in tre set. A Doha, Nadal ha disputato altre due finali nel 2010 e nel 2016, perdendole contro Davydenko e Djokovic.

Nello stesso post social, il tennista spagnolo ha scritto che sta lavorando per i prossimi impegni di marzo ovvero l’esibizione di Las Vegas contro Alcaraz (trasmessa in esclusiva mondiale su Netflix il 3/3) e, soprattutto, il primo Masters Mille della stagione in programma dal 7 a Indian Wells in California.

Quella di Doha, dunque, sembra essere un’assenza precauzionale per Nadal che, in caso di un problema davvero non guaribile a breve, avrebbe verosimilmente comunicato anche il successivo forfait.

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr

