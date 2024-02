Formula 1, svolta sul futuro di Sergio Perez: l’annuncio

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Sergio Perez è tra i più attesi: c’è curiosità circa il suo futuro

Mancano ormai meno di due settimane all’inizio della stagione di Formula Uno, si comincerà agli inizi di Marzo con il Gran Premio del Bahrain. Questa stagione offre tantissimi spunti, il Mondiale – dopo qualche annata, potremmo dire ‘di noia’, è nuovamente al centro delle discussioni.

Molto è arrivato soprattutto grazie alla Ferrari e la decisione clamorosa del team di Maranello di assumere dal 2025 il leggendario pilota Lewis Hamilton. Ormai quarantenne il pluricampione del mondo britannico ha deciso di mettersi nuovamente alla prova e partirà dal 2025 con la storica vettura di Maranello. Quest’anno diventa per certi versi di transizione, sia lui che lo spagnolo Carlos Sainz alla Ferrari sono all’ultima stagione e poi affronteranno un importante cambiamento. Ci sono tanti rumors sul futuro del pilota spagnolo, ma al momento non ci sono certezze.

Chi affronterà una stagione costantemente monitorato è sicuramente il pilota messicano Sergio Perez. Il secondo pilota della Red Bull ha vissuto un 2023 da incubo, ha perso piuttosto nettamente lo scontro con il compagno di squadra Max Verstappen; la scuderia austriaca sembra avere una vettura nettamente superiore alle altre, lo dimostrano le 19 vittorie su 22 di ‘Super Max’, ma questo dominio – d’altro canto – con Perez non si è mai visto. Anche per questo il futuro del pilota nord-americano è negli ultimi mesi in dubbio e questa potrebbe essere l’ultima stagione con la nota scuderia.

Red Bull, Perez parla del suo futuro

Negli ultimi giorni ne ha parlato a più riprese Helmut Marko. Il futuro di Perez verrà deciso molto probabilmente in questa stagione e la Red Bull vuole analizzare al meglio le prestazioni del suo pilota, poi eventualmente arriveranno decisioni sul suo futuro.

A margine della presentazione della RB20 il 34enne pilota ha parlato anche del suo futuro e ha dato piccoli segnali circa la sua volontà di restare. Come riportato sul sito ufficiale della Formula Uno Perez ha sentenziato: “E’ importante per me capire da dove partiamo, come stiamo andando e come miglioreremo. Questa per me è la priorità principale di questa stagione”.

Il pilota ha parlato quindi delle prospettive future e di come sviluppare la vettura. Difatti ha commentato: “Abbiamo iniziato forte l’anno, ma non è andata sempre cosi. Ci sono momenti in cui è mancata la fiducia, è importante svilupparla ogni settimana”.

Parole che faranno piacere al team e che in generale fanno intuire la volontà del messicano di restare in Red Bull anche oltre la scadenza del suo contratto, ovvero il 2024. Sergio vuole evitare ogni rumors e ha dichiarato di pensare solo a questa stagione, a parlare saranno i risultati, anche per il suo futuro in Red Bull.