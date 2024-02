Inter forza +10 sul gruppone delle seconde…mentre un Frosinone rinato accende la coda

Come in serie A c’è una squadra che domina anche nel Campionato Primavera. L’Inter di Cristian Chivu come quella di Simone Inzaghi. Dai grandi ai giovani la musica non cambia. In Primavera nerazzurri volano a +10 rispetto al treno delle seconde. Ormai il campionato per il vertice ha preso una certa piega. L’Inter, con una continuità straordinaria, sta blindando il primo posto e le altre non tengono il passo della capolista. Anzi, diventa un autentico treno di squadre la seconda posizione con ben quattro formazioni a quota 37. Tutte nel gruppone. Dal Torino alla Roma, passando per l’Atalanta ritrovata a grandi livelli e il Sassuolo. Staccato di un punto il Milan e di due la Lazio. Insomma grande bagarre per arrivare alle fasi finali. La spaccatura del campionato è chiara. L’Inter viaggia da sola verso la conquista definitiva del primo posto. Per le altre, invece, ci sarà da lottare. Insieme all’Inter capolista la squadra più in forma del momento e l’ultima della classe. Paradosso fino ad un certo punto. Proprio così. Il Frosinone ha riacceso la coda. Cinque risultati utili di fila tra i quali quattro vittorie ed un pareggio hanno rimesso in carreggiata i ciociari che sembravano spacciati fino a qualche settimana fa. Ed ora tutto torna in discussione ed il finale di stagione si infiamma ancora di più anche per la lotta salvezza.