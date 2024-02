Conte, sogna una squadra estera?

Clamorosa indiscrezione arrivata nella tarda serata di ieri: secondo la BILD Antonio Conte si appresta ad un ritorno in panchina. Dopo aver vinto in Italia e in Inghilterra, l’allenatore salentino vorrebbe provare l’esperienza in un nuovo campionato, con l’ex Juve che avrebbe strizzato l’occhio al Bayern Monaco e al Meisterschale. Traballa la posizione di Thomas Tuchel, reduce da una stagione piuttosto travagliata: -8 dalla capolista Bayer Leverkusen, eliminazione in Coppa di Germania contro una squadra di Terza Serie e sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions contro la Lazio.