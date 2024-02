Criscitiello a SI: “De Laurentiis può mettere chi vuole in panchina. Il problema rimane”

Durante SiCafè, programma in onda sul canale 60 DTT, dal lunedi al venerdi, il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Premesso che faccio sempre una precisazione: accendi la televisione, siamo tutti bravi a parlare. Dobbiamo sempre a vedere rispetto di un presidente, ma dobbiamo essere onesti nei confronti dei telespettatori. Ha preso la squadra in Serie C, l’ha portata in A, è l’unico presidente della storia a vincere un campionato a Napoli, senza un Dio (Maradona). Quest’anno ha sbagliato tutto. Due mesi prima sei un fenomeno, due mesi dopo sei un’incapace. Questo è il calcio, non c’e’ equilibrio. Quest’anno ha fatto troppe conferenze stampa, a parer mio inutili. Parliamo di calcio? Hai sbagliato Garcia? Puoi mettere Capello e altri top, ma non lo risolvi il problema. E’ stata la classica stagione, che sono solitamente perfette. L’anno scorso è riuscito tutto. Non per questo diventa una squadra di fenomeni. Il Napoli vince una volta ogni tot, cosi come la Roma. Inter, Juve e Milan, possono aprire un ciclo. E’ la storia a dirlo, non io. Ormai quest’anno è andato, bisogna iniziare a lavorare ora per l’anno prossimo”.