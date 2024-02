Inter-Atletico Madrid 1-0: Arnautovic decide una gara dominata dai nerazzurri

L’Inter vince strameritando l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. La squadra di Simone Inzaghi domina e vince soltanto di misura a causa delle grandi imprecisioni sotto porta. Un buon risultato che mette i nerazzurri avanti, ma non ipoteca il passaggio del turno. Una gara quella di questa sera che ha ricordato per lo sviluppo avuto, quella interna dello scorso anno contro il Benfica.

Le formazioni di Inter e Atletico Madrid

Inzaghi sceglie l’Inter quasi titolare per sfidare la squadre dell’ex compagno Simeone. Sommer tra i pali; difesa a tre quasi titolare con Pavard e Bastoni ai lati di de Vrij che rileva Acerbi. Centrocampo con Darmian e Dimarco sulle fasce, al centro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti solita coppia Lautaro-Thuram.

Simeone con Morata ancora non al massimo, fa scelte conservative. In porta c’è ovviamente Oblak. Difesa a cinque con Molina e Samuel Lino sulle fasce, i centrali sono invece Hermoso, Gimenez e Witsel. A centrocampo trio con Niguez, Koke e De Paul. Llorente agisce da falso attaccante accanto a Griezmann.

I nerazzurri ci prova ma sono imprecisi

Il primo tempo si apre con l’Inter che prende il controllo delle operazioni, ma l’Atletico Madrid regge l’urto e quando recupera il pallone palleggia bene. Al 12’ la prima occasione è proprio dei Colchoneros con Samuel Lino che in area di rigore calcia da posizione abbastanza favorevole ma non trova lo specchio.

L’Inter riparte molto bene sul recupero alto, prendendo spesso d’infilata l’Atletico Madrid. Ma Mkhitaryan due volte serve male al centro dell’area.

Poi l’Inter si fa minacciosa. Prima Thuram intercetta un pallone punta l’area di rigore, vede Lautaro solo al centro e al limite dell’area. Il Toro calcia male e regal il pallone a Oblak. Su un’altra ripartenza veloce poi Thuram va alla conclusione, che Oblak para ma su cui lo stesso Thuram si infortuna all’adduttore. All’intervallo si va sullo 0-0.

Inter dilagante, Atletico Madrid travolto

In avvio di ripresa Inzaghi mette Arnautovic per Thuram infortunato, mentre Savic rileva Gimenez. L’Inter comincia subito alla grande e travolge l’Atletico Madrid. I nerazzurri sprecano diverse occasioni. La prima subito con Arnautovic che conclude alto da posizione centrale col destro. Qualche minuto più tardi lo stesso calciatore austriaco conclude alto dal limite dell’area piccola.

La squadra di Inzaghi continua a spingere fortissimo e la resistenza dell’Atletico Madrid si fa sempre più faticosa. A 11 minuti dalla conclusione, arriva il gol del vantaggio: Lautaro va via in profondità su una rimessa laterale, conclude in porta centralmente. Oblak non la blocca e sulla respinta Arnautovic insacca con il tocco finale di Samuel Lino. Inter 1-Atletico Madrid 0.

La gara poi scivola via con l’Inter in controllo, mentre l’Atletico Madrid non fa nulla di concreto per pareggiare la gara.