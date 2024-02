Pedullà: “Calzona entra in un frullatore”

Il Napoli ha cambiato allenatore per la terza volta dopo aver conquistato lo storico Scudetto targato Spalletti, con l’esonero odierno di Walter Mazzarri e la nomina pochi minuti dopo di Francesco Calzona al suo posto. Dagli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato così durante “Sportitalia Mercato”:

“Calzona? Un allenatore bravo che entra in un frullatore, il Napoli degli ultimi mesi è stato questo. Ci sono tante cose da miscelare insieme, si è parlato tanto di Osimhen, che ritroverà solo ora. Calzona è un allenatore bravo e lo ha già dimostrato con la Slovacchia, conquistando una qualificazione all’Europeo non banale. Poi è vero che non ha esperienze da primo allenatore nei club, ha sempre scelto di fare l’assistente. Quando ha camminato con le sue gambe ha sempre fatto bene però, ciò che mi preoccupa di più è la tempistica. Oggi Mazzarri ha diretto un allenamento già conoscendo il suo destino, non lo avrebbe meritato a mio parere. Calzona può sicuramente portare idee offensive e potrebbe sfruttare al meglio il potenziale della squadra, ma tra meno di 48 ore giocherà contro il Barcellona”.