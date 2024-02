Rivelazione improvvisa: “Trattative con la Ferrari”

Nelle scorse ore è arrivata una rivelazione che spiazza completamente i tifosi della Formula 1, in particolar modo gli amanti della Ferrari: è stato molto vicino ad approdare alla ‘Rossa’

Non è affatto un mistero che la Ferrari, in quest’ultimo periodo, si sia resa la protagonista principale nel mondo del mercato dei motori. Ed ovviamente il riferimento è fin troppo chiaro: l’acquisto, per il prossimo anno, di Lewis Hamilton che approderà nella scuderia di Maranello. Un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire di gioia gli amanti della ‘Rossa’.

Con un Hamilton che arriva, però, inevitabilmente ci sarà un pilota che lascerà la Ferrari. Si tratta proprio di Carlos Sainz. Lo spagnolo andrà via per lasciare il posto proprio all’inglese, il quale è chiamato a riportare al successo il cavallino rampante. Nel frattempo arrivano delle importanti rivelazioni da parte di chi avrebbe potuto rappresentare la Ferrari in passato. Si tratta di un pilota che oggi è ancora nel circus: Daniel Ricciardo.

Clamoroso Ferrari, parla Ricciardo: “Ci sono state delle trattative”

Lewis Hamilton, quindi, sarà il compagno di scuderia (ricordiamo solamente a partire dal 2025) di Charles Leclerc. A fare le valigie sarà lo spagnolo Sainz che approdò in quel di Maranello nel 2021. Proprio in quell’anno la Ferrari aveva seriamente pensato ad un altro pilota: si tratta di Daniel Ricciardo. L’australiano era stato ad un passo dal firmare, ma alla fine qualcosa è andato storto. Fino a quando non ha firmato, ma con la McLaren (dopo che lo stesso aveva trascorso due stagioni alla Renault).

Ne ha parlato nel corso di un incontro con i media. Una vera e propria soluzione, però, tra lui e la Ferrari non c’è mai stata. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Ci sono state delle trattative, ma non è mai stato come dire: “Ecco il contratto, vuoi firmarlo?”, non si è mai arrivati a quel punto. Non c’è mai stata una vicinanza pazzesca, anche perché si trattava di un top team e quindi era sempre qualcosa che tenevo d’occhio”.

Nonostante le sue chiari origine italiane (papà siciliano e mamma calabrese). Ricciardo, però, ad un trasferimento non ci ha mai pensato sul serio. Molto probabilmente per non rimanere deluso: “Poteva succedere, ma ho preferito non pensarci del tutto. Si tratta di un team molto prestigioso, ma è una squadra come le altre. Cerco di non dare troppo peso”.