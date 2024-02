C’è una lotta ancora aperta: le contendenti e le loro speranze

Al netto di un primo posto che sembra cucito con i colori nerazzurri, il campionato resta vivo grazie alla lotta Champions. Tra l’incognita del posto in più – la quinta posizione potrebbe essere il regalo che tutti stiamo aspettando- e la battaglia punto a punto tra diverse squadre c’è la voglia di crederci fino alla fine. Le armi a disposizione delle contendenti non mancano. C’è l’Atalanta di Gasperini in striscia positiva dall’ultima gara del 2023, in percorso praticamente perfetto in questo 2024 che ha visto una crescita dei singoli vedi Cdk ma anche del collettivo. Gioca bene la Dea e questa non è una novità.

A proposito di novità, il rendimento quest’anno che sta avendo il Bologna sta meravigliando tutti ma forse non i più attenti. In tempi non sospetti Motta aveva dato dimostrazione di essere portato a fare questo ruolo. La squadra lo segue, anzi lo adora nonostante il suo bastone e carota. Se Zirkzee continua a essere quello di oggi e Orsolini diventa l’uomo dei gol decisivi questa squadra ha tutto per continuare a sognare di tornare nel calcio che conta in Europa. Così come lottano Roma Fiorentina e Lazio, qui l’impegno in Europa potrebbe distogliere l’attenzione con gli impegni infrasettimanali dal campionato. La Champions League chiama, c’è ancora tempo per rispondere o leggere sul cellulare chiamata persa.

Giada Giacalone