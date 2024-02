Doloroso addio nel Tennis, è finita: non lo vedremo più

Il doloroso addio ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di tennis: dal prossimo anno non lo vedremo più.

Anche gli appassionati di tennis sanno bene che prima o poi devono fare i conti con alcuni importanti cambiamenti che possono riguardare sia il circuito ATP che quello WTA. Dal ritiro di alcuni dei grandi protagonisti degli anni passati, passando per l’ascesa dei giovani talenti (tra cui Jannik Sinner), fino ad arrivare a delle modifiche nel calendario che suscitano talvolta un forte dispiacere nei fan.

Proprio nelle scorse ore, infatti, è arrivata la notizia che il prossimo anno nel calendario ATP non sarà più presente un torneo che i fan del tennis avevano sempre seguito con grande passione. Stiamo parlando dell’Open di Cordoba: l’edizione 2024, conclusasi domenica 11 febbraio con il successo di Luciano Darderi su Facundo Bagnis, è stata davvero l’ultima. L’indiscrezione circolava già da alcuni giorni ma ora è arrivata l’ufficialità: nel calendario del prossimo anno l’Open di Cordoba non è infatti presente.

Molto probabilmente il torneo passerà dall’attuale 250 a un Challenger 125: una bella batosta non solo per l’evento ma anche per l’intero tour sudamericano. La mazzata segue quella dello scorso ottobre, quando Buenos Aires non riuscì a centrare la promozione nella categoria 500 (concessa invece a Dallas, Doha e Monaco).

Tennis sconvolto, addio al torneo: i tifosi sono in lacrime

Come riportato anche dal sito Claytenis, Octagon – la società che possiede i diritti dell’Open di Cordoba – ha infatti chiesto e ottenuto dal Board dell’ATP di trasferirsi a Maiorca a giugno. Il direttore dell’Argentina Open, Martin Jaite, ha provato a spiegare che anche nel tennis vige la regola del business. Jaite ha ricordato che anche l’ATP deve fare i conti con tutta una serie di pressioni, specialmente da parte dei giocatori che vanno sempre alla ricerca di premi migliori.

Il consiglio dell’ATP non gradisce tornei con gli spalti poco occupati dal pubblico, come in alcuni casi è accaduto proprio durante l’Open di Cordoba: un aspetto sottolineato anche da Raul Zurutuza, direttore dell’ATP di Acapulco: “Gli standard di partecipazione iniziano a pesare nel tempo“, ha aggiunto Zurutuza, precisando che l’addio al torneo di Cordoba è un’altra bruttissima notizia per l’America Latina.

Il Board dell’ATP ha in programma di riunirsi alla fine di aprile, durante il Masters 1000 di Madrid. In quell’occasione verrà ufficializzata la programmazione per il prossimo anno: salvo clamorosi ripensamenti verrà confermata l’assenza dell’Open di Cordoba.