Il ritorno è a un passo: data decisa per Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritorno. La data è stata finalmente decisa, e tutti i suoi seguaci non vedono l’ora di conoscerla.

Di recente la vita ha preso una piega totalmente differente dalle aspettative. Lo sport è sempre stata la sua vita, e lo testimoniano tutti i traguardi che ha raggiunto. Basti pensare alle partecipazioni olimpiche messe in atto durante la sua carriera, così come tutti i trofei che ha potuto vincere.

Non è un caso, il fatto che dall’unanimità sia considerata probabilmente la migliore nuotatrice di sempre. Così, durante un freddo giorno di novembre del 2021, la pluri campionessa ha annunciato il suo ritiro. E da quel momento in poi sono cambiate tante cose, con la sua nuova vita da mamma e la sua carriera parallela come coach.

La Pellegrini si rivede in azione

A breve i fan della Federica Pellegrini potranno rivederla in azione. Questa volta però, si dovranno accontentare di non vederla in corsia, bensì nei panni di formatrice. Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione, tutto il team che supporta l’ex nuotatrice in questo progetto sta lavorando alla seconda edizione della Fede Academy.

Si tratta di un percorso formativo destinato ai giovani nuotatori e alle giovani nuotatrici, con una grande novità a suo seguito. Ci saranno infatti delle lezioni “open” destinati agli atleti con più di 18 anni di età. Non solo coloro che principalmente nuotano, potranno prendere parte a questa iniziativa. Potranno aderire anche triatleti, o anche solo persone che vogliono migliorare la propria tecnica di nuoto.

Tutto sarà diviso in varie categorie, come il calendario recita. I bambini dai 7 agli 11 anni potranno allenarsi dal 25 al 29 giugno. Nella fascia che va dai 12 ai 18 anni, invece, ci si potrà allenare dal 29 giugno al 3 luglio. Ci saranno ovviamente anche altre date, che permetteranno a chi di interesse di non perdersi l’appuntamento.

Per quanto concerne la categoria appena inserita, ovvero quella degli Open, dal 9 al 13 settembre chi di interesse potrà cogliere l’occasione al volo. L’area selezionata sarà Livigno, e ospiterà centinaia su centinaia di atleti (o aspiranti tali) in una struttura meravigliosa. I fortunati che potranno iscriversi avranno modo di cogliere tutti i trucchi del mestiere da una delle migliori interpreti di questa disciplina.

Il progetto in questione è stato realizzato non solo dalla Pellegrini, ma anche dal suo attuale partner Matteo Giunta, allenatore di nuoto nonché stacanovista vero e proprio di questo sport.