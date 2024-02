“La fine è vicina”: ritiro LeBron James, i tifosi tremano

Le parole di LeBron James sconvolgono tutti i fan del campionissimo NBA: il 39enne parla della fine della sua carriera

L’All Star Game è stato vinto dall’Est, che ha superato l’Ovest con il punteggio record di 211-186. Niente da fare per la squadra capitanata da LeBron James, che ha preso parte al 20esimo All Star Game della sua carriera. Il 39enne di Akron potrà ora concentrarsi esclusivamente sui suoi Los Angeles Lakers e sulla rincorsa ai playoff: i gialloviola sono in lotta per un posto nella post-season e hanno ovviamente bisogno del proprio campione per centrare l’obiettivo.

Ma la domanda che circola in queste settimane a Los Angeles e un po’ in tutto il mondo NBA è quella relativa al futuro di LeBron James. Al momento ‘King James’ non ha ancora sciolto le riserve su cosa vorrà fare nella prossima stagione.

Le opzioni sono tante: c’è chi sostiene che rinnoverà il suo contratto con i Lakers, chi invece ritiene che eserciterà la player option, mentre altri sono convinti che LeBron diventerà free agent e cercherà quindi una nuova squadra (magari la stessa di suo figlio Bronny James). Tuttavia non è nemmeno da escludere che LBJ decida di dire basta al basket giocato e salutare definitivamente l’NBA.

Ritiro LeBron James: ormai ci siamo, fan distrutti

King James, nella conferenza stampa successiva all’All Star Game 2024, ha fatto chiaramente capire di non avere ancora le idee chiare sul suo futuro, ma al tempo stesso si è lasciato sfuggire che l’ipotesi del ritiro è sul tavolo. “Non so quando arriverà la fine, ma sta arrivando“, ha detto LeBron James, che ammette quindi di pensare al ritiro. Parole che hanno ovviamente suscitato molta preoccupazione nei fan, che non immaginavano di sentire queste dichiarazioni già quest’anno.

Il campionissimo di Akron ha poi parlato anche delle Olimpiadi di Parigi 2024: il suo obiettivo è essere presente al grande appuntamento con il Team USA, ma molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

In questo momento sarebbe in condizione di far parte della squadra e giocare al suo livello, ma dato che mancano ancora molti mesi non si può ancora dare la sua presenza per certa. I fan, in realtà, sembrano più interessati a cosa sceglierà di fare in vista delle prossime stagioni: il rischio è quello di assistere a una NBA senza LeBron James per la prima volta dal 2003.