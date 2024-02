Milan a caccia di certezze

I fantasmi di Monza da mettersi alle spalle. Il bilancio del 2024 del Milan è sicuramente positivo, ma il mancato sorpasso nell’ultima giornata sulla Juventus seconda ha fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori. Ora che il sogno scudetto sembra essere ufficialmente tramontato, c’è almeno il tempo per focalizzarsi sull’Europa League. Il ritorno con il Rennes, fondamentale per continuare il proprio percorso, appare un ostacolo semplice da superare, almeno sulla carta, visto e considerato il rotondo 3-0 conquistato nel match d’andata tra le mura amiche di San Siro. Dopo il primo tonfo del nuovo anno sarà fondamentale tornare immediatamente a un risultato positivo, utile anche per riacquisire consapevolezze continuando la rincorsa al secondo posto in campionato. Blindare la qualificazione agli ottavi proteggendo il vantaggio e magari incrementandolo, la missione di una squadra che necessita di ritrovare subito certezze.