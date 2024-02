Planetwin365.News e Operazione Nostalgia regalano una sorpresa speciale a due tifosi nerazzurri

Una serata di grande calcio con la sfida tra Inter e Atletico Madrid, ma anche un’occasione speciale per condividere le emozioni della Champions League con un ospite d’eccezione. È quello che hanno vissuto ieri sera due tifosi nerazzurri insieme a Nicola Ventola, ex attaccante di Bari, Atalanta e Inter e ora noto opinionista sportivo. Il tutto grazie alla seconda edizione di PlanetChampiONs, l’iniziativa di engagement con focus sulle emozioni della Champions League, organizzata da Planetwin365.News, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio.

La sinergia tra i due brand ha premiato nei giorni scorsi due followers di Planetwin365.News e Operazione Nostalgia, Agostino e Lele, scelti attraverso un contest editoriale lanciato nei giorni scorsi sui canali social delle due community. L’incontro con Ventola ha avuto luogo a Pioltello (MI), a casa di Agostino: una sorpresa del tutto inaspettata per lui e Lele e resa possibile grazie alla complicità della moglie di Agostino con gli organizzatori della serata. Una volta smaltito lo stupore iniziale, i due tifosi hanno vissuto insieme a Ventola la partita di ieri, condividendo emozioni e aneddoti sui nerazzurri. “Quando è entrato Arnautovic ho pensato: ‘vinciamo 1-0 con un suo gol’. Così è stato e sono contentissimo”, ha commentato Lele a fine partita. A fargli eco c’è Agostino: “L’1- 0 ci sta anche stretto. Al ritorno sarà una partita infuocata, ma se giochiamo come oggi passiamo al 100%”. Risultato a parte, passare la serata con un ex calciatore ha dato un valore in più alla vittoria dell’Inter: “Quando ti giri non c’è il tuo solito amico a vedere la partita con te, ma Ventola. È stato totalmente inaspettato ma bello”, continua sorridendo Agostino. Un piacere condiviso anche dall’ex attaccante: “Abbiamo parlato di ricordi, delle prime volte che siamo stati allo stadio, qualche volta mi hanno pure visto giocare. È stato emozionante anche per me, mi fa piacere vivere questi momenti insieme. Alla fine la passione per il calcio è la stessa, sia per chi l’ha giocata da professionista, sia per il tifoso”.