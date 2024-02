Bologna-Verona 2-0: Fabbian e Freuler decidono la sfida

Il Bologna vince ancora, 2-0 contro il Verona mette in fila il quinto successo consecutivo, il quarto in casa. La squadra di Thiago Motta regola i gialloblù senza troppi patemi d’animo. Protagonista assoluto Fabbian autore di gol e assist. Il Verona di Baroni in un momento di ottima forma può solo limitare i danni. I felsinei così staccano l’Atalanta e si portano al quarto posto in solitaria, pur con due gare in più rispetto ai bergamaschi.

Bologna dominante, il Verona resiste

La gara parte subito a rilento dopo pochi minuti l’arbitro Abisso lascia la sfida per un infortunio. Al suo posto al 10′ minuti ricomincia a dirigere la gara il signor Camplone. Il Bologna comincia spingere cercando il vantaggio, il Verona si difende bene coprendo le linee di passaggio verticali.

Al minuto 27 passano i rossoblù. Calcio d’angolo lungo sul secondo palo. Orsolini rimette al centro e trova al centro dell’area di rigore Fabbian che insacca. Dopo un breve controllo VAR, Bologna 1-Verona 0. Nell’ultimo quarto d’ora più lungo recupero Ferguson e compagni provano più volte a trovare il raddoppio, ma viene bloccato soprattutto da Montipò.

I rossoblù la chiudono

La gara riparte nel secondo tempo, con meno predominio del Bologna e un Verona più pugnace. La squadra di Motta fatica a trovare linee di gioco pulite perché i ragazzi di Baroni sporcano tutte le linee di passaggio.

La pressione dei veneti sul possesso basso degli emiliani al minuto 64′ induce all’errore Skorupski che regala palla a Suslov. Lo slovacco conclude dalla distanza, ma leggermente fuori. È lo sliding doors della gara. Sul ribaltamento di fronte, il Bologna prova a costruire l’azione sullo stretto. Una deviazione favorisce Fabbian che mette al centro per Freuler che raddoppia col suo primo gol in campionato. 2-0 per Motta e i suoi ragazzi. Nel finale un’ottima occasione per Henry viene fermata da una grande parata di Skorupski.