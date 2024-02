Classifica ATP, scalata Berrettini: l’annuncio cambia tutto

Proprio nel giorno della conferma ufficiale della sua partecipazione a Miami, Matteo Berrettini incassa la profezia che fa ben sperare

Stavolta ci siamo, ma per davvero. E non perchè ce lo dicono gli organizzatori di un torneo – come accaduto col tweet del BNP Paribas Open, che confermava la presenza del tennista nella entry list delle qualificazioni di Indian Wells – o voci di persone che sarebbero vicine al suo staff. Questa volta è dalla voce del diretto interessato, di Matteo Berretitni in persona, che sappiamo che finalmente l’ora X è arrivata.

“Non sarò a Indian Wells, mi sono preso queste settimane per stare al meglio possibile e non sarà una settimana in più o in meno a cambiare le cose. Sarò a Phoenix, poi giocherò a Miami e la stagione sulla terra“, ha dichiarato l’ex numero 6 del mondo nel corso di una lunga conferenza stampa organizzata via zoom. Il 27enne, finalista a Wimbledon 2021 nell’emozionante cavalcata fatta a braccetto coi successi della nazionale di calcio nella terra della ‘perfida Albione’, si è aperto senza vergogna nel raccontare almeno parte del calvario vissuto nel 2023.

“Gli ultimi mesi sono stati mesi complicati. Sono arrivato vicino alla competizione ma mai al rientro in campo, ma rispetto al passato ho accettato un po’ meno questa cosa. Mi impegnavo sempre di più ma non arrivavo a sentire la competizione, ed esprimevo questa difficoltà anche fuori dal campo. Ora sento di averla superata e ho voglia di allenarmi, di giocare nel circuito e sentirmi di nuovo giocatore”, ha detto un motivatissimo Matteo.

Dopo un’attesa lunga quasi sei mesi – i 180 giorni scadranno i primi di marzo – il tennista è pronto al rientro. La possibilità di tornare ad essere il campione che era non è svanita. Né nei suoi sogni, né nelle convinzioni degli addetti ai lavori.

Berrettini, il giornalista non ha dubbi: “Può farcela”

Intervenuto nella trasmissione ‘Tutti Convocati’, il noto giornalista di ‘Sky Sport’ Stefano Meloccaro ha parlato del rientro di Berrettini e di cosa dovrebbe provare a fare per scalare una classifica che ora lo vede in 129esima posizione.

“Matteo ha ragione, deve fare in modo che le cose che sono già accadute a livello di infortuni, non accadano più. Senza fretta, ma tornando, ha tutte le possibilità per ritornare tra i primi 20 del mondo se gioca bene per tre mesi consecutivi”, ha detto Meloccaro.

Il tennista, dal canto suo, non ha affatto gettato la spugna come si evince dall’ultima parte della lunga chiacchierata virtuale col pubblico in cui aveva evidenziato che che un giocatore come lui, ex numero 6 del mondo, non perde mai un certo livello di ambizione. Ora Berrettini è chiamato prima di tutto a tornare in campo e ad offrire continuità.