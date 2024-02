ESCLUSIVA SI Ag. Di Gregorio: “Juve? Pronto per un top club”

Le crescenti prestazioni di Michele Di Gregorio con il suo Monza destano sempre più interesse intorno ad un ragazzo che a 26 anni sembra essere arrivato alla sua piena maturazione calcistica, con la Juve tra le più quotate. In data odierna La Gazzetta dello Sport ha parlato dei bianconeri pronti a puntare su di lui per il futuro, anticipando la folta concorrenza: i rumors circolati intorno al portiere in queste settimane non si limitati infatti ai soli bianconeri.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto l’agente del giocatore, Carlo Alberto Belloni, per parlarci di lui.

Come sta dopo la brutta botta rimediata contro il Milan?

“Bene, per fortuna si è trattato appunto solo di una forte botta che lo ha portato a dover applicare 6 punti di sutura poco sopra il sopracciglio. Però sta bene, sabato con la Salernitana sarà della partita”.

Come è riuscito a crescere in modo così costante, insieme al Monza?

“Grazie alla sua grande ambizione, alla fame ed al fatto che non si sia mai sentito appagato. Lavora duro quotidianamente ed il lavoro paga. Anno dopo anno riesce ad alzare il livello delle sue prestazioni cercando sempre di migliorarsi”.

Che ruolo ha avuto Palladino nel suo percorso?

“Palladino è un ottimo allenatore e con le sue idee di calcio ha aiutato molto Michele nella sua crescita”.

I rumors intorno a lui si sprecano, e si parla della Juve convinta su di lui. Come lo vedrebbe ad esaltarsi in una squadra che lotta per lo scudetto?

“È pronto per un top club. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi”.