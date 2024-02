Rivoluzione Mercedes: per Hamilton cambia tutto

Manca sempre meno all’inizio della stagione di Formula Uno. Intanto arrivano clamorose novità per il pluricampione Lewis Hamilton

La stagione di Formula Uno è alle porte, mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova annata e si comincerà con il Gran Premio del Bahrain. C’è grande attesa per ciò che accadrà, capire se sarà ancora una volta un dominio Red Bull o se le rivali, Ferrari e Mercedes in primis, riusciranno a contrastare la vettura guidata dal campione in carica Max Verstappen e da Sergio Perez.

Intanto sono cominciati i primi test, a guidare la classifica nella prima giornata di prove è manco a dirlo ‘Super Max’ Verstappen, arrivato davanti (anche abbastanza nettamente) a Leclerc e all’Aston Martin di Fernando Alonso. Da rivedere la Mercedes, la monoposto sembra ancora avere grossi problemi e il lavoro per Toto Wolff e tutti gli ingegneri è appena cominciato. Non sarà affatto un’annata facile, soprattutto valutando che la stella del Team Lewis Hamilton andrà via a fine stagione: ormai è risaputo del suo accordo ufficiale con la Ferrari, e sarà quasi un ‘separato in casa’.

Le scuderie di Formula Uno tengono molto ai propri segreti e in molti hanno sottolineato che la squadra potrebbe avere un trattamento diverso verso il campione rispetto al passato, l’atteggiamento anche verso Hamilton e Russell potrebbe essere notevolmente cambiato. Intanto – a margine della presentazione della nuova Mercedes – arriva una clamorosa novità. Non era mai capitato nella storia della Formula Uno.

Mercedes, colpo di scena per Hamilton

Nelle ultime ore la Mercedes ha firmato un accordo di sponsorizzazione con il noto strumento di messaggistica Whatsapp e fin dai primi test la nuova Mercedes potrà usufruirne. Addirittura la nuova monoposto del team britannico potrà contare su un pulsante verde esplicito con il logo appunto di Whatsapp; grazie a questo pulsante Lewis Hamilton e George Russell potranno attivare il canale radio di comunicazione con il proprio muretto.

Uno strumento curioso ma che sarà utile sia durante le prove che durante la gara per i due noti piloti. La Mercedes sta lavorando duramente e l’obiettivo è reagire dopo l’ultima annata difficile.

Nel 2023 sono arrivate 0 vittorie e un distacco clamoroso rispetto alla Red Bull. La Mercedes deve anche trovare l’erede di Hamilton per il 2025, si è parlato di suggestive ipotesi come quella che porta all’esperto pilota Fernando Alonso, ma anche piste giovani come Mick Schumacher o (ed è quella che intriga di più Toto Wolff) il giovanissimo pilota italiano Kimi Antonelli, stellina della Mercedes e nome a sorpresa per il futuro.