Sainz dice tutto: svelata la nuova squadra

Nel corso di una recente intervista Carlos Sainz ha rivelato quale sarà la sua squadra dopo che la sua avventura in Ferrari terminerà.

Come un fulmine a ciel sereno poche settimane fa è arrivata la notizia che Lewis Hamilton diventerà un nuovo pilota della Ferrari a partire dalla stagione 2025. Nonostante la sua carta di identità parli forte e chiaro si tratta di un importante colpo quello messo a segno dalla scuderia di Maranello. Un colpo che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della ‘Rossa’ ancora increduli.

Con un pilota che arriva c’è, inevitabilmente, uno che parte. Con un Charles Leclerc, che vuole ancora scrivere pagine importanti con la Ferrari, sempre più inamovibile la scelta è caduta proprio su Carlos Sainz Jr. Lo spagnolo ha sin da subito capito che non ci sarebbe stato più spazio per lui. I colpi di scena, però, non sono affatto finiti visto che il pilota, in una intervista, ha rivelato quale sarà la sua prossima squadra che lo accoglierà a braccia aperte.

Sainz Jr., addio Ferrari: svelato il suo futuro

Dopo aver testato la nuova SF-24 lo spagnolo si concentra per la sua ultima stagione che lo vedrà alla guida della Ferrari. Un addio inevitabile visto che lascerà il posto all’inglese. Poco prima di mettersi al volante, per la prima volta, con la nuova ‘Rossa’, lo spagnolo è intervenuto nel corso della conferenza stampa dove erano presenti moltissimi giornalisti. Il pilota ha trattato vari argomenti molto importanti. Tra questi, soprattutto, quello che riguarda il suo futuro.

Le domande non si sono fatte attendere. Così come le risposte che sono prontamente arrivate. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Le emozioni che sto vivendo non sono ancora così speciali. Ci sono ancora 24 gare da disputare. Quando arriverà l’ultimo weekend da pilota Ferrari sarà emozionante. Lo scorso anno eravamo in ritardo di 4 o 5 decimi sul ritmo gara. Quest’anno dobbiamo ridurre il gap“.

Nel suo intervento ha precisato che i tifosi resteranno sempre nel suo cuore e non lo hanno mai abbandonato e fatto sentire solo. Fino a quando resterà in quel di Maranello continuerà a dare il massimo. Anzi, sembrava che fosse quasi fatta per il rinnovo, ma alla fine non andrà affatto così. Futuro? Non c’è ancora una squadra: “Cercherò l’opzione migliore non solo per il 2025 ma anche per il 2026“. Le richieste per lo spagnolo di certo non mancano: in fila ci sono Sauber, Mercedes ed anche Aston Martin (nel caso di addio Alonso).