Thiago Motta: “Sono un privilegiato a vivere momenti così”

Ecco le parole di Thiago Motta a margine dell’ennesimo successo conquistato dal Bologna contro l’Hellas Verona.



L’immagine di questa serata è l’esultanza della squadra dopo il gol di Freuler? Serate così magiche le avevi già vissute?

“Tutte le emozioni che si vivono nel calcio sono diverse. Quelle che ho vissuto sono passate e siccome sto vivendo questo momento in un modo straordinario, queste sono emozioni che per descriverle vanno provate. Sono un privilegiato di fare parte di questo gruppo”.

Si sente un po’ artefice di questo quarto posto dopo 26 giornate? Oggi il Dall’Ara ve l’ha dimostrato…

“Io vivo la partita sempre al massimo. Quella di questa sera era una partita difficile da giocare, contro una squadra complicata da affrontare. Gli undici che hanno iniziato sono stati dei guerrieri, i subentranti hanno continuato il lavoro e quelli in panchina hanno passato energia positiva ai compagni. Alla fine abbiamo fatto un terzo gol, ovvero la parata di Skorupski che io ho festeggiato come un gol. Io ringrazio di cuore i nostri tifosi: vivere emozioni così è fantastico. mi sento davvero privilegiato come persona. Sono soddisfatto come allenatore. Cerco di ricambiare tutto questo con il lavoro quotidiano, ma credo che ciò che va messo in luce è il lavoro dei ragazzi. Io mi sento di dover dare qualcosa, non di dover ricevere”.