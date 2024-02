Trovato il dopo Hamilton: annuncio italiano

Hamilton lascerà la Mercedes dopo 13 anni di militanza in quel di Brackley: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla scelta del suo sostituto.

Il pilota dirà addio alla Mercedes alla fine del campionato 2024 per poi trasferirsi a Maranello alla corte della Ferrari, dove, con ogni probabilità, vivrà l’ultima sua esperienza da pilota di Formula 1. La notizia è ufficiale dalla serata del 1° febbraio e da tre settimane a questa parte continua a tenere banco all’interno del paddock. Anche perché si attende con ansia di capire chi sarà il sostituto del britannico tra le fila del team di Brackley.

Le indiscrezioni circolate in questi giorni riferiscono che Toto Wolff, team principal della Mercedes, avrebbe segnato sul suo taccuino i nomi di diversi candidati. Si è parlato di profili di grande esperienza, come ad esempio Fernando Alonso e Valtteri Bottas, e di giovani profili di prospettiva, come ad esempio Mick Schumacher e Kimi Antonelli.

C’è anche qualcuno che ritiene che il manager austriaco possa puntare su Carlos Sainz, destinato a lasciare il Cavallino proprio per far spazio ad Hamilton, o su Esteban Ocon. Insomma, le ipotesi sono tante ma di certezze non ve ne sono.

Mercedes, chi sarà il sostituto di Hamilton? Il parere autorevole

Dunque, a poco più di una settimana dall’inizio della stagione 2024, la Mercedes non ha ancora ufficializzato chi prenderà il sedile di Hamilton a partire dal prossimo campionato. Come dicevamo, l’argomento è molto chiacchierato tra appassionati ed addetti ai lavori, e tra coloro che hanno espresso la propria opinione in merito c’è anche un ex alfiere del Circus.

Si tratta di Giancarlo Fisichella, pilota italiano attivo in Formula 1 tra il 1996 e il 2009, che ha indossato, tra le tante, le tutte di Minardi, Benetton e Ferrari. “Fisico” ci ha tenuto a consigliare alla Mercedes due nomi.

Secondo il 51enne romano, la soluzione ideale per la Mercedes potrebbe essere un pilota che finora non è mai stato accostato alle Frecce d’Argento. Ci riferiamo a Daniel Ricciardo, uomo Red Bull che correrà la nuova stagione a bordo della Visa CashApp.

“Sarebbe un buon sostituto di Lewis Hamilton alla Mercedes, perché la squadra avrebbe bisogno di un pilota con la sua esperienza. Sarebbe positivo per un top team averlo”, ha detto Fisichella riferendosi all’australiano nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di OLBG. L’ex Ferrari al contempo non escluderebbe la pista che porta al classe 2006 italiano Kimi Antonelli. “Mercedes potrebbe puntare anche su Andrea Kimi Antonelli, è un loro giovane pilota che quest’anno corre in Formula 2. È molto veloce e già molto bravo. Lo vorrei vedere”, ha aggiunto.