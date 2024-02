Dedicata a Sinner, sui social sta davvero spopolando

Questa dedica a Sinner ha fatto il giro del web in pochissime ore. Sui social ormai è diventato un trend capace di colpire i fan

A livello sportivo, Jannik Sinner è indubbiamente l’uomo del momento in Italia. Il giovane tennista altoatesino sta ottenendo risultati su risultati, infrangendo ogni record possibile alla sola età di 22 anni. Di questo passo l’atleta si potrà sedere nell’Olimpo dei più grandi di questo sport, con una carriera sportiva che è praticamente appena iniziata.

Questo status prestigioso non è passato inosservato davanti ad altre icone dello sport nostrano. Un nome di grande spicco gli ha fatto una dedica sui social. In che modo? Grazie ad un video che sta letteralmente spopolando. Tutti i seguaci dei due rispettivi interpreti sono andati in visibilio dopo aver visto il filmato.

Sinner, la dedica speciale dell’ex campione: Baggio estasiato

Tanti sono gli sportivi che hanno deciso di elogiare Sinner. Basti pensare ai suoi stessi rivali nel tennis, come il numero uno al mondo Djokovic, il quale ha detto che il giovane italiano potrà diventare il top indiscusso tra qualche tempo, prendendo il suo posto senza troppi complimenti. Di questo passo l’attuale numero 3 al mondo potrebbe anche pensare di insidiare il primato di Nole.

Ma ci sono anche ex sportivi provenienti da altre discipline, che sono rimasti affascinati dal talento del tennista. Uno di questi è Roberto Baggio, ex leggenda del calcio italiano. Il suo approdo sui social ha sorpreso tutti, nessuno escluso. Con un video che lo ha visto arrivare nel suo terreno con una macchina umile e semplice, proprio come lui, è riuscito a totalizzare centinaia di migliaia di interazioni.

L’ennesima dimostrazione di questa piacevole accoglienza è arrivata con una delle sue recenti Instagram stories, dove ha fatto i complimenti a Sinner con un parere espresso in maniera semplice e coincisa. In occasione della vittoria del torneo Atp 500 di Rotterdam, l’ex giocatore del Brescia ha detto di aver apprezzato molto una recente intervista dell’atleta: “Ti ho sentito parlare in un’intervista dopo il meraviglioso successo in Australia. Mi hanno colpito la tua umiltà e la tua purezza. Ti auguro di mantenere questi valori come base per la tua vita. E sono sicuro che la tua crescita non avrà mai fine”.

Di lui ha detto di aver apprezzato la sua umiltà e la sua purezza d’animo prima di augurargli di mantenere questi valori che potranno essere determinanti per il prosieguo della sua carriera.