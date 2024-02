Elodie stupefacente, il gesto in pubblico lascia Iannone a bocca aperta

Elodie è incredibile ed il suo ultimissimo gesto ha lasciato di stucco proprio tutti: la reazione di Andrea Iannone

La scena musicale italiana, di rado, è stata in grado di abbracciare un talento così cristallino che in pochi anni ha spiccato il volo. Elodie Di Patrizi, in arte semplicemente Elodie, oltre ad avere doti canore fuori dal comune è anche una delle donne di spettacolo più desiderate d’Italia: lo sa bene il suo fidanzato.

Il pilota Andrea Iannone è consapevole di avere accanto una delle figure femminili più apprezzate del nostro Paese che è stata capace, con il suo infinito talento, di crearsi un seguito difficilmente rilevabile altrove. Nata a Roma il 3 maggio 1990, Elodie ha trovato la sua fortuna in televisione grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi‘ nel 2016.

Il talent show che ancora oggi è seguitissimo soprattutto dai giovani, diede alla cantautrice capitolina di mettere in mostra il suo talento cristallino. La sua coach fu una certa Emma, ora amica di Elodie e con la quale condivide un successo nel mondo musicale italiano semplicemente clamoroso.

Il tempo scorre veloce per tutti ma non per le curve e la bellezza strepitosa di Elodie che giorno dopo giorno vede allargarsi la sua già ricca fan base: solo su Instagram i suoi followers hanno sfondato quota 3,5 milioni. Una vera e propria mania, data anche dal fatto che l’ex allieva di Amici si è spesso e volentieri esposta per il mondo femminile.

Iannone non ci crede: Elodie lo ha spiazzato

Una scelta coraggiosa e libera, come quella di mostrare senza troppi problemi il suo corpo statuario durante le sue esibizioni. Esibizioni che sono divenuti nel tempo dei veri e propri show: dalla ragazzina timida ed insicura di pochi anni fa si è passati ad una performer di primissimo livello, in grado di tenere incollati su di sé gli sguardi di milioni di italiani.

Parallelamente il mondo social ha imparato decisamente ad amarla ed in occasione di una meritata vacanza al mare, la cantautrice capitolina ha voluto spiazzare tutti su Instagram: a partire proprio dal suo fidanzato. ‘Nervosetta‘, ha scritto in didascalia con il primo scatto che la vede in effetti assai imbronciata.

In costume, con una spiaggia finissima alle sue spalle, Elodie è un vero e proprio spettacolo. La reazione di Iannone non si è però fatta attendere perché il pilota ha commentato sotto lo scatto in maniera sintetica ed eloquente. Un cuore nero seguito da una fiamma: il loro amore, più saldo e forte che mai, li tiene uniti per la gioia di milioni di fan.