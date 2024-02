ESCLUSIVA SI Sassuolo: Dionisi rischia ma nessun contatto con Ballardini

Il Sassuolo è sprofondato in piena zona retrocessione in seguito alla sconfitta odierna per 2-3 contro l’Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia però la posizione di Alessio Dionisi non sarebbe in discussione, almeno in queste ore. È stato infatti negato qualsiasi contatto con Davide Ballardini, tecnico esperto nel subentrare in corsa per portare le squadre verso l’obiettivo salvezza. Mercoledì 28 i neroverdi affronteranno il Napoli per il recupero della ventunesima giornata e una nuova sconfitta potrebbe vederli relegati tra le ultime tre. Con un nuovo risultato negativo la situazione potrebbe cambiare, in cerca di una svolta mai arrivata nel corso di questa stagione.