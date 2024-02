Genoa, la salvezza ora è una formalità: Udinese, vincere con le grandi non basta

Il Genoa conquista 3 punti di importanza fondamentale nel posticipo di questo sabato di Serie A, battendo 2-0 l’Udinese a “Marassi”. Friulani fermi a quota 23 punti e pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Dall’altra parte il “Grifone” può invece dirsi tranquillo in ottica salvezza a quota 33 e con diversi scontri diretti a favore.

Al “Ferraris” l’Udinese entra bene in partita, creando subito un paio di pericoli dalle parti di Martinez. Gli ospiti sfiorano il vantaggio con la traversa colpita da Lucca al 25′: il centravanti stacca più alto di tutti sul cross di Lovric, ma trova il legno a negargli la gioia del settimo gol in Serie A. Dopo il pericolo scampato la squadra di Alberto Gilardino reagisce immediatamente e sfiora a sua volta l’1-0, con Oyono costretto a una grandissima parata sul colpo di testa di Vasquez. Lo stesso messicano pareggia il conto dei legni al 32′, con il palo che salva lo 0-0. Il pareggio reggerà per pochi minuti ancora, con il ritorno al gol di Mateo Retegui a portare avanti i rossoblù al 36′. Neanche il tempo di esultare e il Grifone trova anche il raddoppio con Bani, che punisce la disattenta retroguardia bianconera sfruttando l’assist di Gudmundsson.

Nel secondo tempo davvero poco da segnalare, con l’espulsione di Kristensen che costringe l’Udinese in 10 uomini dal 49′ e pregiudica l’andamento della ripresa. Il Genoa ha vita facile nel gestire il vantaggio e porta a casa altri 3 punti davanti al pubblico di “Marassi”, decisamente ben abituato in questa stagione. Dei 33 punti totali 20 sono stati conquistati tra le mura amiche dai rossoblù, che da neopromossa (e con 2 partite in più) si ritrova incredibilmente solo 3 punti sotto al Napoli campione d’Italia. La salvezza è ormai alle porte per il Grifone, discorso invece apertissimo per i friulani. Non basta vincere contro tre squadre in zona Champions come Milan, Bologna e Juventus per arrivare all’obiettivo. Da qui al termine della stagione sarà fondamentale fari punti contro le dirette concorrenti. Il prossimo match contro la Salernitana dovrà dare rassicurazioni importanti in quest’ottica, in uno scontro che mette di fronte le due formazioni con il minor numero di vittorie in questo campionato (2 per i granata contro le 3 dei friulani).