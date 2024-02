Il jackpot di Zhang: al lavoro per un nuovo maxi incasso!

La rincorsa economica dell’Inter procede con disinvoltura sul mercato, e fa altrettanto anche grazie ai riscontri del campo. I nerazzurri predispongono un nuovo incasso da record tra botteghino e market place dall’edizione attualmente in corso della Champions League dopo gli oltre 160 milioni di quella passata, e si preparano a fare altrettanto anche in vista della prossima stagione. Infatti l’edizione 2024/25 della massima competizione continentale nella sua nuova versione, si preannuncia come la più remunerativa per le squadre che vi prenderanno parte, tra le quali ci saranno certamente anche i nerazzurri. A ciò vanno aggiunti i 60 milioni di euro garantiti dalla fee d’ingresso per il Mondiale per Club, ma i cordoni della borsa potrebbero allargarsi di nuovo per accogliere un’ulteriore pioggia di milioni per le casse di Steven Zhang.

SI LAVORA PER UN NUOVO SPONSOR

Il management del club milanese è infatti al lavoro per garantirsi uno sponsor di maglia che possa essere all’altezza della visibilità internazionale che la squadra si sta meritando attraverso i risultati ottenuti sul campo, tanto in Italia quanto in Europa. Sono parecchie le indiscrezioni legate a questo ambito, anche se di certezze ancora non ce ne sono. Con ogni probabilità, ad ogni modo, sulle maglie nerazzurre della prossima stagione non campeggerà più la scritta “Paramount Plus” che fa bella mostra di sé dalla finale di Champions League della passata stagione. Dopo il fallimentare accordo con Digitalbits, il club ha preferito mettersi ai ripari con il colosso cinematografico firmando un accordo non particolarmente remunerativo per la stagione in corso, ma garantendosi la possibilità di cambiare strada dopo una stagione pur mantenendo in vigore la partnership di cui sopra.

PIOGGIA DI MILIONI

L’idea è allora quella di andare a raggiungere il gotha del calcio continentale non solo attraverso i risultati maturati sul campo, ma anche per gli introiti commerciali ad essi collegati. Ed allora si esplorano strade e possibilità alternative come quelle legate al mondo del Betting. Secondo quanto riportato da diversi organi di informazione come “La Stampa” nella propria edizione di oggi, il principale indiziato sembra essere il colosso “Betsson Group” che potrebbe garantire alla società di viale della Liberazione un introito da oltre 30 milioni di euro garantiti a stagione e di durata pluriennale per la sola sponsorizzazione sulle maglie di Lautaro Martinez e degli altri fuoriclasse interisti.

L’OSTACOLO

L’unico ostacolo, peraltro non semplice da superare, è quello legato al Decreto Dignità che di fatto vieterebbe la sponsorizzazione diretta di attività di betting, che tuttavia potrebbe subire delle modifiche in un futuro nemmeno troppo anteriore anche per aprire una nuova strada da battere dal punto di vista economico in favore dei club del nostro paese. Una prospettiva per il momento ipotetica, ma sulla quale l’Inter non vuole affatto farsi trovare impreparata.