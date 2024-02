La noia di Fagioli e le idee di Allegri. Juve, si sorride così

La noia durante il tempo libero, una schedina tira l’altra, l’adrenalina: così per Nicolò Fagioli la tendenza alle scommesse è diventata un problema da risolvere. Ne ha parlato lo stesso centrocampista nel secondo dei dieci incontri di sensibilizzazione al gioco d’azzardo che deve tenere per far fronte alla squalifica. Il centrocampista, che potrà tornare in campo all’ultima giornata di questo campionato, si è raccontato a un gruppo di studenti in Piemonte. Mentre la Juve alla Continassa prepara il prossimo match contro il Frosinone, da vincere assolutamente per non rischiare di allungare la crisi che le ha fatto perdere quota in classifica, anche se fin qui il Milan non ne ha approfittato. Allegri deve gestire il momento difficile, domenica con lo stadio solo out ci sarà da tornare alla vittoria che manca ormai da quattro partite. L’inizio brillante di gennaio aveva forse illuso sui primi obiettivi di questo 2024, un febbraio nero rischia di mettere in discussione tutto. Serve equilibrio in questa fase ma anche qualche nuova idea: per questo motivo la Juve potrebbe proporre qualcosa di diverso rispetto al 3-5-2 che le ha dato certezze fino a poco tempo fa.

Giovanni Albanese