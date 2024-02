Premier League, il Manchester City supera il Bournemouth: decide Foden

Il Manchester City non ha alcuna intenzione di abdicare in Premier League. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver superato nell’ultimo turno del campionato inglese il Brentford, con il risultato di 1-0, supera con il medesimo score il Bournemouth in trasferta, espugnando il Vitality Stadium.

Ai Citizens è bastata una rete siglata da Phil Foden, al 24′ del primo tempo, per ottenere i tre punti e portarsi nuovamente ad una sola lunghezza di distanza dal Liverpool, capolista della classifica. Il club campione d’Inghilterra, d’Europa e del mondo in carica è ancora pienamente in corsa su tutti e tre i fronti di questa stagione e sarà, adesso, atteso dall’impegno di FA Cup, dove, nel match valevole per il quinto turno della competizione, dovrà vedersela con il Luton Town.