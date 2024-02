Sassuolo, Dionisi esonerato: tocca a Bigica

Come già anticipato ieri sera, il Sassuolo ha deciso per la svolta in panchina, esonerando Alessio Dionisi e affidando la guida della squadra a Bigica. La soluzione interna prospettata ha dunque avuto la meglio sulle altre candidature mai realmente vagliate dai neroverdi.

L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi

dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro.

La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica.