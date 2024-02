Incubo Berrettini: l’annuncio spiazza i tifosi

L’annuncio fatto da Berrettini ha letteralmente spiazzato i tifosi. Il tennista romano esce allo scoperto e parla dell’ultimo periodo

Con una sola dichiarazione, Matteo Berrettini ha stupito tutti i suoi tifosi. Questa volta però, ha deciso di farlo in positivo. Per il tennista romano questo non è affatto un periodo facile. Sia a livello sportivo che a livello privato, gli eventi a cui dover fare fronte sono numerosi.

Recentemente è stata divulgata la notizia circa la fine del rapporto con Melissa Satta. E questa dichiarazione, riguardante perlopiù la sua professione, è stata un ulteriore fulmine a ciel sereno. Per fortuna però, tutti i suoi tifosi questa volta non avranno motivo di dispiacersi per lui.

Nel corso di una recente intervista, Berrettini ha parlato di vari argomenti. Tra cui, ovviamente, la sua carriera nel mondo del tennis. Molto spesso, l’atleta classe 1996 viene quasi sottovalutato per tutto ciò che ha fatto. Molti ignorano ancora oggi tanti suoi traguardi di rilievo offuscati dall’ultimo anno complesso condizionato dagli infortuni. Tra i grandi successi il trionfo agli ATP Finals oppure la finale di Wimbledon, tanto per citarne alcuni.

Rivelazione choc di Berrettini: “Rifarei tutto”

Riguardo queste soddisfazioni, il tennista romano ha recentemente dichiarato che ripercorrerebbe ogni singola tappa della sua carriera. Includendo con ogni probabilità anche gli aspetti negativi, i quali nel bene e nel male lo hanno portato dove si trova adesso. Ovvero, ad essere considerato uno degli atleti più apprezzati, sia a livello locale che a livello internazionale.

L’italiano, nella conferenza stampa fatta per aggiornare i fan, ha affermato dunque che non cambierebbe niente di ciò che gli è successo: “Rifarei tutto uguale, perché se guardo indietro nella mia carriera sorrido, se guardo indietro per me è tutto una vittoria, poi è ovvio che si può pensare che si può fare sempre meglio, però con i se e con i ma faccio fatica, nella mia vita ho vissuto tante situazioni in cui mi sono sentito fiero di quello che ho fatto”, le parole riportate dal ‘Corriere dello Sport’.

La sua grinta e la sua forza di volontà sono sempre state più forti di qualunque avversità, e questo spirito di abnegazione lo si può intravedere anche nelle parole che ha pronunciato. Berrettini ha poi fatto un cenno alla sua recente collaborazione con Francisco Roig, ex allenatore di Nadal. A livello tecnico una figura così rilevante può aiutarlo molto, e ci sono pochi dubbi sul fatto che il lavoro di fino che sta venendo svolto darà i suoi frutti. Non rimane che attendere i prossimi impegni del Phoenix, competizione alla quale il tennista prenderà parte attivamente.

Con la speranza che possa essere un ritorno col botto, dopo un periodo non particolarmente entusiasmante per la sua vita.