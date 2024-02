Juventus, rialzare la testa dopo un mese difficile

2 punti nelle ultime quattro giornate per la Juventus di Massimiliano Allegri che dal pareggio interno contro l’Empoli ha racimolato soltanto un altro punto in classifica, lontano dallo Stadium contro il Verona. Nel mezzo due sconfitte consecutive nel derby d’Italia contro l’Inter e in casa contro l’Udinese: 3 gol fatti e 5 subiti. Un mese shock per la formazione bianconera che si è vista raggiungere da un Milan, portatosi a meno uno dalla Juventus.

Alle 12.30 la sfida contro un Frosinone, made in Torino con i vari Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge che nel lunch match di quest’oggi proveranno ad impensierire una squadra che nelle ultime quattro settimane sembra aver perso certezze. I ciociari, a loro volta, proveranno a dimenticare il pesante ko interno contro la Roma, cercando di sfruttare al meglio le amnesie di una retroguardia priva di Danilo infortunato.

Massimiliano Allegri si affiderà alle certezze Gatti e Bremer, con Alex Sandro e Rugani a giocarsi una maglia nell’undici titolare, con l’ex Empoli favorito. La novità di formazione è rappresentata da Alcaraz: il calciatore arrivato nel mercato di riparazione dal Southampton potrebbe essere lanciato dal 1′ con Cambiaso che dovrebbe essere spostato sull’out di sinistra, al posto di un Kostic che nell’ultimo periodo non ha reso a dovere.

Davanti al fianco di Dusan Vlahovic rientrerà Federico Chiesa: il tecnico livornese si affiderà al killer instinct e alla velocità del tandem d’attacco bianconero con l’obiettivo di ritornare alla vittoria e cercare di allungare quanto più possibile da un Milan impegnato questa sera in casa nel difficile match contro l’Atalanta di Gasperini.