Napoli, Calzona rilancia Zielinski… ma occhio al figlio azzurro Gaetano

Dopo il pareggio con il Barcellona in Champions League, c’è l’esordio in campionato per Francesco Calzona: il nuovo allenatore del Napoli subentrato a Walter Mazzarri cercherà di riportare il sereno anche in Serie A. Prima partita prima trasferta per i partenopei: di fronte il Cagliari di Claudio Ranieri e soprattutto dell’ex, il figlio di Napoli Gianluca Gaetano che ha già messo a segno due gol da quando è sbarcato in Sardegna.

Alcune rotazioni rispetto alla partita contro i blaugrana di mercoledì: non ci sarà Di Lorenzo perché squalificato, con il capitano che comunque è partito insieme alla squadra. Rientra Zielinski dal primo minuto: il polacco ormai certo del suo futuro e fuori dalla lista UEFA proverà ad aiutare il Napoli a riconquistare l’Europa nonostante il nono posto in Serie A.

Il nuovo tecnico si affiderà agli uomini di maggior qualità: a quel Victor Osimhen titolare mercoledì in Champions League e tornato a fare quello che gli riesce meglio, fare gol. Ma soprattutto ad un certo Kvicha Kvaratskhelia: il nuovo tecnico proverà a recuperare il georgiano apparso prima con Garcia e poi con Mazzarri un lontano parente rispetto a quello apprezzato la scorsa stagione con Luciano Spalletti in panchina.

L’obiettivo è uno solo: tornare a vincere e risalire in panchina, cercando di riportare il sereno in un ambiente pieno di malumori e insicurezze, passato dalla vittoria del Tricolore ad una stagione difficile in cui ha vinto soltanto 10 volte in 25 giornate.